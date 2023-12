Carlos Sainz: "Es posible que sea el último Dakar"

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz desveló este miércoles que "es posible" que el Dakar 2024, que arranca el 5 de enero en Arabia Saudí, "pueda ser el último", ya que no reveló si continuará en Audi, con la opción de irse a "otro proyecto" o "parar", aunque "todavía" no ha tomado una decisión, al mismo tiempo que indicó que si "sigue corriendo" la carrera es porque cree que puede "ganar".

"Es posible que pueda ser el último (Dakar), no está decidido todavía. Nadie sabe lo que pasará con mi futuro, toda la energía está en el Dakar de este año. Cuando acabe analizaré cómo ha ido, cómo de competitivo he sido. Las preguntas que uno se tiene que hacer, sobre todo, a estas alturas de mi carrera", afirmó en la presentación del proyecto de Audi para el Dakar 2024 con el "innovador" y mejorado RS Q e-tron.

Desde el circuito madrileño del Jarama, el piloto, de 61 años, no pudo confirmar su continuidad con la marca alemana, a unas tres semanas de arrancar el tercer año del proyecto electrificado de Audi en el Dakar. "Tienes que ser honesto y saber si la balanza cae del lado de volver a intentarlo. Me he ganado el derecho a que se respete cualquier decisión: seguir en otro proyecto, parar o lo que sea", reiteró.

Aunque el madrileño sigue disfrutando de la exigente prueba, porque "compensa, aunque cada año cuesta más" y "requiere más esfuerzo y más trabajo". "El día que me quede en casa os lo diré sin decepción. Hoy el día el Dakar es una carrera de velocidad y hay que dar el do de pecho todos los días, es duro. Pero si sigo corriendo el Dakar, es porque creo que puedo ganarlo", manifestó con confianza.

"El deporte es un reto constante, que se renueva y va acompañado de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, y también tropiezos. El deportista de verdad es el que siempre se levanta y trata de buscar esa nueva oportunidad, con actitud de pensar siempre en positivo. Te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero me gustaría que me recordasen por ser un tío pesado y machacón, que dio todo por conseguir los éxitos", reflexionó Sainz.

Durante el evento de presentación del Audi RS Q e-tron, Carlos Sainz, acompañado de su copiloto Lucas Cruz, elogió al "mejor" coche desde que se embarcó en el proyecto "sostenible" y "pensando en el futuro" de la marca alemana. "Este coche parecía de ciencia ficción, pero hemos hecho un gran esfuerzo, ganando etapas y compitiendo. Esperemos que podamos estar luchando hasta el final", deseó.

"HAY QUE SER MUY VALIENTE PARA TRATAR DE GANAR EL DAKAR CON EL AUDI"

"El año pasado las suspensiones nos dieron algún quebradero de cabeza. Había que tomar otro camino, vamos con un coche más efectivo y confortable. Todo pasa por seguir trabajando la fiabilidad del coche, que es que es muy complejo, y le salen cosas nuevas. No ha sido un año fácil, pero confiamos en que vamos a poder tener un Dakar limpio", auguró Sainz.

No obstante, el piloto reiteró que es "un proyecto que cuando lo piensas fríamente, es un poco locura". "Hay que ser muy valiente, como Audi, para tratar de ir a ganar el Dakar con este tipo de coche. De hecho, ninguna marca ha seguido nuestros pasos, por el coste, por el reto tecnológico", añadió.

"Hay problemas que otros coches no tienen, hay muchas probabilidades nuevas de que ocurran cosas. Es una obra de ingeniería brutal, pero que tiene ese hándicap", comentó sobre las contras de su 'máquina' para pelear el Dakar 2024.

Un coche que se enfrentará a sus "enemigos deportivos" con 100 kilos más, aunque con más potencia. "Ahora nos han dado 15 KW más, se compensa un poco, vamos un poco más en igualdad de condiciones. Y sin tener que tomar esos riesgos para intentar estar con ellos. Si arriesgas mucho en el Dakar, puedes ganar mucho tiempo, pero tarde o temprano te acaba viniendo en contra, porque siempre hay trampas", explicó.

"¿Poner más kilos al resto? Las marcas habrán dicho que no. Conducir un coche más pesado es más desagradable y más difícil de poner a punto, las piezas sufren más. Me imagino que cuando se planteó a la FIA si aumentar peso a los demás o darnos más potencia, todo el mundo diría que nos dieran los KW, para no complicarse la vida el resto con más cambios", argumentó sobre la normativa.

Además, para este año Audi, con un monocasco de fibra de carbono donde se incorporan los asientos, "ha intentado trabajar en ir más cómodos", aunque es importante "el trabajo físico y llegar bien preparado". "El límite a veces es el cuerpo humano más que el propio coche. 4-5 horas entre 140-165 pulsaciones, siempre empujando sin irte para abajo. El Dakar no es un paseo, es un esprint constante. No es como antes, que era más de resistencia", analizó.

"SIEMPRE HE SENTIDO EL APOYO DE LA GENTE"

Como novedad, la marca alemana preparó para el Dakar 2024 la campaña 'charged by positive energy', en la que aficionados de todo el planeta participaron decorando el Audi RS Q e-tron con mensajes de apoyo para Sainz y Cruz. En total, recibieron más de 10.000 mensajes de seguidores, familia y amigos. "Siempre he sentido el apoyo de la gente, pero recibir estos mensajes y llevarlos en el coche es muy diferente", afirmó.

"Estoy convencido de que nos van a empujar a subir dunas que nos cuesten más. Como le digo a mi hijo a veces: 'acuérdate de que estoy en el alerón agarrado detrás empujándote", confesó.

Por su parte, el copiloto del madrileño insistió en que plantean el raid de 2024 "con la misma ilusión que el primero en 2010". "Los deberes están hechos, estamos listos, con ganas de volver a empezar otro nuevo reto. El siguiente paso es bajar peso, pero esta complicado por lo que hemos desarrollado estos años, ya está al limite el coche en peso", comentó.

Finalmente, desde Audi desearon suerte a Carlos Sainz para una ventura que arrancará el 5 de enero en Arabia Saudí, después de dos años en los que han "aprendido mucho" para tener "todo para conseguir la victoria", según el director de Comunicación de Audi España, Ignacio González.