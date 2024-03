Carolina Marín comienza con victoria cómoda su andadura en el Abierto de Suiza

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La española Carolina Marín comenzó este miércoles con autoridad su andadura en el Abierto de Suiza, prueba de categoría Super 300 del Circuito Mundial de Bádminton, tras imponerse por 21-15 y 21-10 a la taiwanesa Hsiang Ti Lin.

La jugadora onubense no aflojó tras su brillante victoria del pasado domingo en el All England, una de las citas más prestigiosas del circuito, y apenas dio opciones a la asiática, 54 del ranking y que no pudo contrarrestar a la actual subcampeona del mundo.

Aún así, Lin comenzó bien el partido, llegó a tener la iniciativa y mantuvo sus opciones hasta el tramo final del primer parcial. Ahí, con 13-14 a su favor, Marín apretó, logró una pequeña ventaja y ya no dejó escapar la manga.

En la segunda, en cambio, no hubo tanta igualdad y la jugadora taiwanesa ya fue por detrás en el marcador prácticamente desde el inicio. Un demoledor 7-0 de parcial de la andaluza colocó ya un claro 16-6 en el parcial y finiquitó cualquier atisbo de emoción.