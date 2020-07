Carolina Marín: "Estamos en un mar de incertidumbre, pero voy a por el oro en Tokyo"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, lamentó afrontar un "mar de incertidumbre" por la posible cancelación de torneos por la pandemia de la COVID-19, reiteró que el aplazamiento de los Juegos de Tokyo, cuya inauguración estaba prevista este miércoles, le ha "beneficiado bastante" y que buscará revalidar el oro en la capital nipona.

"Un poco apenada porque era el primer día de los Juegos, pero personalmente a mi me ha beneficiado bastante ya que tengo la tranquilidad de que me queda un año. Voy a estar en el mejor estado de forma el año que viene y vamos a ir a por esa medalla de oro", dijo tras un entrenamiento con clientes de Movistar en la recién bautizada Movistar Academy Magariños.

Carolina Marín se mostró satisfecha por el retorno hace ya dos meses y medio al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, tras pasar el confinamiento por la pandemia en su domicilio familiar en Huelva, donde ha tratado de mantener la forma física en una cinta de correr y una bicicleta y ha vivido un grave accidente de su padre.

"Muy feliz por empezar a coger el volante. Espero empezar en septiembre, pero no hay nada seguro. De momento, no sabemos si se compite o no. Estamos en un mar de incertidumbre", apuntó la campeona olímpica, que confía en poder arrancar a mediados de septiembre, del 8 al 13, en un Master 500 en Corea antes de sendos torneos en China y Japón.

Esto si el coronavirus no aplaza aún más un calendario ya comprimido hasta el 20 de diciembre. Mientras tanto, pondrá a prueba la fortaleza de su recuperada rodilla derecha, que se rompió en enero del pasado año en Indonesia y que obligó a la jugadora onubense a acelerar la rehabilitación para clasificarse para Tokyo 2020.

Con Movistar como colaborador tecnológico, su entrenador, Fernando Rivas, y el preparador físico se afanan en interpretar el Big Data que les ofrece la compañía. "Es una información clave para saber cuál debe ser la carga de entrenamientos, la aceleración en la pista y para prevenir lesiones", apuntó Marín antes de enfrentarse sobre una pista azul del Movistar Academy Magariños al quinteto de clientes que ganaron una promoción de la tecnológica.