Carolina Marín: "Mi gran objetivo es París 2024, no quiero forzar absolutamente nada"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín confesó este lunes que, aunque "siempre hay posibilidades", no quiere "forzar absolutamente nada" en relación a su lesión de rodilla para poder estar en buenas condiciones en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que su presencia en los Campeonatos Mundiales de Huelva 2021 sigue en el aire.

"Posibilidades siempre hay, quedan días y semanas, pero se hace todo más complicado y lo que más prima es la salud. Mi gran objetivo es París 2024 y no quiero forzar absolutamente nada que ponga en riesgo ese objetivo, que para mí es muy importante", señaló Marín en la presentación de los Campeonatos Mundiales de Huelva 2021 celebrada este lunes en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid.

La pentacampeona de Europa volverá a pisar un pista cuando se sienta segura de sí misma y "con confianza para competir, no solamente para participar". "Yo iría a Huelva a competir por una medalla y subirme a lo más alto del podio. Hay una expectativa muy grande y es un objetivo complicado. La rotura en la rodilla sólo me ha dado seis meses para llegar al Mundial, es un tiempo muy limitado", lamentó.

"Cariño siempre he tenido, ahora más todavía y entienden la situación, no me meten presión. Queda Carolina para rato y cuando tenga que volver será porque me encuentro al cien por cien", insistió la onubense, que no siente presión por volver a competir, a pesar de que el Mundial se celebre en su localidad natal y en el Palacio de Deportes que lleva su nombre.

Aunque su presencia no esté todavía confirmada, la andaluza sí estará presente durante la competición y reconoció que "será duro" si no puede, finalmente, luchar por una medalla. "Tomaremos la decisión en el último momento", remarcó. "Los médicos no me pueden dar una fecha para volver, depende de la sensación de cada uno. Me guío mucho de mis sensaciones y cómo me siento yo", sentenció la campeona olímpica en 2016.