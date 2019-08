Carolina Marín no irá al Mundial de este verano

Publicado 04/08/2019 22:47:14 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La española Carolina Marín anunció este domingo que no jugará el Mundial de bádminton de 2019, que comienza el 19 de agosto, ya que van "justos de tiempo" en la recuperación de la grave lesión que sufrió a principios de año.

"Mi equipo y yo hemos decidido no ir al Mundial porque vamos muy justos de tiempo. La rehabilitación va todo muy bien, la rodilla está respondiendo muy bien. Vamos a esperar a los torneos que tengo en septiembre. Quiero agradeceros el apoyo que me dais día a día", indicó a través de un vídeo en su cuenta de Twitter.

La campeona olímpica sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior el pasado 27 de enero. "No iremos al Mundial, pero el regreso está muy cerca", añadió la triple campeona del mundo, que finalmente no llegará a tiempo de buscar una nueva corona.

Además, a través de un comunicado, el equipo de la onubense dejó claro que no se dan "las condiciones necesarias" para ver a Marín en el Mundial que se disputa en Basilea (Suiza). "Tras dos semanas entrenando en el CAR de Sierra Nevada, la jugadora y su equipo han tomado la decisión de no participar en el torneo al no darse las condiciones necesarias", explican.

Como también valoraba la propia Marín, su regreso, pendiente del nivel físico y competitivo que exigen los torneos, podría ser en el mes de septiembre en el Vietnam Open. ??