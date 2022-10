Carolina Marín: "Todos los días tengo dolor pero estoy en el camino, luchando hasta el final"

La española, "orgullosa" por su mejora y lucha en el Abierto de Francia tras un año "muy complicado"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se mostró "orgullosa" por su nivel y la capacidad de competir tras un año "muy complicado", a pesar de que no le dio para conquistar el Abierto de Francia este domingo, con derrota en una final "muy dura" contra la china Bing Jiao He.

"He perdido por muy poco, no puedo estar enfadada. Lo he dado todo. Ha sido un partido muy duro, sobre todo físicamente. Estoy orgullosa por cosas que he mejorado durante esta semana", dijo después de su derrota en tres sets, en la cita de categoría Super750 del BWF World Tour.

La onubense, hexacampeona europea y tricampeona mundial, demostró estar de vuelta entre las mejores en su reaparición en el Circuito después de su última y segunda grave lesión de rodilla, por la que no pudo defender el año pasado su oro olímpico en Tokio.

"Estoy en el camino, ha sido muy complicado volver a coger confianza después de este año, de la lesión. Todos los días tengo dolor, pero aquí estamos luchando hasta el final", terminó, agradeciendo el apoyo de los aficionados.