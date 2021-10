'Corre por La Palma' abre "una serie de iniciativas" impulsadas por el CSD para ayudar a la isla

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha anunciado la puesta en marcha de "una serie de iniciativas" desde el organismo publico para ayudar a la isla de La Palma, empezando el mes que viene por 'Corre por La Palma', una carrera virtual cuyos ingresos se destinarán íntegramente a la Cruz Roja.

"El deporte es competición y éxito, pero por encima de todo es la transmisión de valores como la solidaridad. Este es el principio de un camino que el CSD va a iniciar en favor de los habitantes de La Palma. Vamos a hacer una serie de iniciativas a favor de la isla y todo el mundo del deporte está invitado a participar en esta labor humanitaria sin parangón. El deporte no podía permanecer ajeno a lo que está pasando en La Palma. El movimiento vamos a demostrarlo andando, corriendo y en bicicleta", apuntó Franco.

La sede del CSD acogió la presentación de 'Corre por La Palma', carrera que se desarrollará en formato virtual del 26 al 28 de noviembre. Las inscripciones ya están abiertas en la web 'www.correporlapalma.es' con un precio de 6 euros para cualquiera de las tres modalidades previstas: 5 ó 10 kilómetros a pie y 25 kilómetros en bicicleta.

Además, se ha habilitado una 'fila cero' para realizar donaciones sin necesidad de correr. Todos los beneficios irán destinados a Cruz Roja, que ha desplegado en La Palma un dispositivo superior a 200 voluntarios para paliar las consecuencias de la erupción volcánica, según explicó el secretario general del organismo, Leopoldo Pérez.

La carrera también cuenta con la colaboración de ADESP y ADO y como embajador tiene al atleta palmero Samuel García, medallista de bronce en el Campeonato de Europa 2018 en la prueba de 4x400 metros, campeón de España de 200 y 400 metros y olímpico en los recientes Juegos de Tokio.

"No he vivido la situación directamente y no me ha afectado tanto, mi familia está bien y todos mis allegados también, pero desde luego notas la atención de los ciudadanos de la isla porque es una tragedia. Vine ayer de la isla, ya he tenido suficientes visitas al volcán. Los palmeros están con preocupación porque saben que La Palma va a vivir unos años bastante complicados. Hay incertidumbre porque vivimos del turismo y la agricultura y los dos se han visto afectados", lamentó García.

Por ello, el velocista se ofreció para "todo lo que sea ayudar a esas personas que están tan afectadas". "Me sumaría una y mil veces a este tipo de actos. Es muy importante que se apoye a la isla y se le dé aún más visibilidad con este tipo de actos. El deporte es una más de las herramientas que tiene la sociedad para ayudar en este tipo de tragedias", sentenció.