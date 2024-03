Cerca de 3.000 corredoras inauguran este domingo en Gran Canaria el circuito de la Carrera de la Mujer.

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.000 corredoras inauguran este domingo en Las Palmas de Gran Canaria el circuito nacional 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que se disputa sobre algo menos de 5 kilómetros desde la Plaza de Canarias y hasta el Auditorio Alfredo Kraus de la capital canaria.

Así lo anunciaron en la presentación oficial este viernes en el AC Hotel by Marriot Gran Canaria con la presencia del consejero y la concejala de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero y Carla Campoamor; el concejal de Movilidad y presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez; y, entre otros, la presidenta de la Autoridad Portuaria de las Palmas, Beatriz Calzada.

En la presentación se ha homenajeado a la científica María Soledad Izquierdo, bióloga marina y experta en nutrición de peces en acuicultura, en la semana del día internacional de la Mujer por ser un gran referente para toda la sociedad canaria.

En esta edición, se ha lanzado la muñeca científica, disponible en la feria de la corredora, que se celebra este sábado en el centro comercial Las Arenas, donde las participantes recogerán su dorsal y bolsa de la corredora. Además se ha presentado la muñeca del Cáncer de Mama Metastásico, de la mano de Vicky Rojo.

El domingo habrá actuaciones en directo del grupo 'The Papas and the Mojo', y el festival de fitness con Zumba, con Diana Serena, Ballet Fit y monitores especializados de Go Fit. El Club Voleibol Jav Olímpico también será homenajeado por la 'Marea Rosa' antes de la salida por su apuesta y firme apoyo al deporte femenino.

El circuito de 2024 de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana consta de 9 pruebas. Después de Las Palmas de Gran Canaria, viajará a Valencia (14 de abril), Madrid (12 de mayo), Vitoria-Gasteiz (2 de junio), Gijón (16 de junio), A Coruña (22 de septiembre), Zaragoza (20 de octubre), Sevilla (27 de octubre) y concluirá en Barcelona, el 10 de noviembre.

Más de 1,4 millones de mujeres han compuesto la 'Marea Rosa' en todas las ediciones, en las 145 carreras celebradas desde la primera que tuvo lugar en Madrid en 2004, a pesar del parón provocado por la pandemia de la COVID-19.

Todas las mujeres de cualquier parte del mundo también pueden unirse a la Marea Rosa de manera virtual, y gratis, a través de la web oficial, inscribiéndose y descargándose la aplicación y participar de forma virtual en las 9 citas locales del circuito, o incluso recibir la camiseta Oysho oficial a domicilio y lucirla esos 9 fines de semana.