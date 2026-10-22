Columbia presenta Amaze, su nueva colección para mujer con plumón responsable y felpa de alto gramaje. - COLUMBIA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de ropa para actividades al aire libre Columbia ha anunciado el lanzamiento de Amaze, su nueva colección femenina para la temporada otoño-invierno 2026 que sitúa la suavidad y la protección térmica en el centro del diseño para responder al concepto de "confort extremo".

Esta tendencia busca transformar las prendas cotidianas en herramientas de bienestar ante el ritmo de vida actual. La marca trasciende así el equipamiento técnico convencional para ofrecer una experiencia estética enfocada en la comodidad.

El pilar principal de la colección es la línea de plumíferos Amaze Puff, fabricada con plumón de origen responsable de 650 cuin. Esta tecnología garantiza un alto nivel de aislamiento térmico sin añadir peso innecesario a la prenda.

Los abrigos cuentan con acabados mate resistentes a las inclemencias meteorológicas y detalles prácticos para el día a día. Destacan sus bolsillos forrados en polar, capuchas ajustables y correas interiores que permiten transportarlos como una mochila.

La oferta técnica se completa con opciones avanzadas que incorporan capas modulares y protección impermeable adaptada a cambios climáticos. Entre las piezas clave de esta gama figura la chaqueta larga acolchada Amaze Puff Mid.

La línea de abrigo se acompaña además de accesorios diseñados para combatir el frío, como las manoplas CSC Luxe. Con estos elementos, Columbia consolida una oferta integral pensada tanto para la ciudad como para la naturaleza.

Para complementar el abrigo exterior, la marca presenta la línea Amazesweats, elaborada con tejidos de felpa gruesa de alto gramaje. Esta vertiente incluye sudaderas de corte relajado y pantalones jogger de pernera ancha. La combinación de ambas prendas busca crear un uniforme contemporáneo enfocado en la libertad de movimiento.

Esta propuesta responde a la demanda de ropa holgada orientada tanto a la actividad moderada como al descanso. La dirección creativa de la colección se articula bajo la premisa "suavidad salvaje", inspirada en el abrigo natural.

El objetivo central de la marca es convertir el plumífero en un símbolo de confort personal más allá de su función protectora. De este modo, la firma estadounidense redefine su lenguaje visual alineando la innovación técnica con el bienestar. Las nuevas prendas de la línea ya se encuentran disponibles a través de sus canales de distribución habituales.