El CSD y AECID impulsan una alianza iberoamericana para promover la actividad física - CSD

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Universidad de Castilla-La Mancha, organizarán del 3 de noviembre al 2 de diciembre el 'Encuentro Regional para la Alianza Intersectorial en la Promoción de Actividad Física y la Salud', que se desarrollará en modalidad virtual.

La iniciativa, impartida a través del Aula Virtual INTERCOONECTA del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), busca fortalecer las capacidades de las administraciones públicas iberoamericanas para diseñar, implementar y evaluar políticas y programas que favorezcan la práctica de actividad física, la prevención del sedentarismo y la mejora de la salud y el bienestar de la población.

El encuentro está dirigido a personal directivo, técnico y profesional de las administraciones públicas iberoamericanas, especialmente de los ámbitos del deporte, la salud, la educación y la movilidad, así como a otros sectores relacionados con la promoción de entornos y estilos de vida activos y saludables.

La formación resaltará la importancia de la colaboración y coordinación intersectorial para desarrollar políticas públicas más eficaces, eficientes y sostenibles. Además, recalcará que la promoción de la actividad física requiere una acción coordinada entre las políticas sanitarias, educativas, deportivas, urbanísticas y de movilidad.

El programa combinará conocimientos científicos, experiencias internacionales y buenas prácticas, proporcionando herramientas para avanzar hacia políticas públicas basadas en la evidencia y adaptadas a las necesidades de los distintos países iberoamericanos. La actividad contará con la coordinación académica de la Dra. Susana Aznar Laín, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y tendrá una duración de 30 horas lectivas.

En el marco de esta iniciativa, la AECID pone a disposición de los países iberoamericanos 40 becas de formación. La formación se desarrollará íntegramente en modalidad virtual, favoreciendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los países participantes.

Esta actividad forma parte de la programación que el CSD desarrolla conjuntamente con la AECID en el marco del Plan INTERCOONECTA, una iniciativa de la Cooperación Española destinada al fortalecimiento institucional y a la transferencia, intercambio y gestión del conocimiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

Durante 2026, la programación incluye tres iniciativas: 'Impulso Digital', para fortalecer las capacidades de transformación digital y modernización de las organizaciones deportivas; 'Red Iberoamericana de Universidades para la Medición del Impacto del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física', un encuentro presencial del 26 al 30 de octubre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con el objetivo de promover la cooperación académica y la generación de evidencia científica para mejorar las políticas públicas; y 'Encuentro Regional para la Alianza Intersectorial en la Promoción de Actividad Física y la Salud', que se celebrará del 3 de noviembre al 2 de diciembre y promoverá la coordinación entre los diferentes sectores implicados en la mejora de la salud y el bienestar de la población. Para 2027 está prevista la realización de otras cuatro acciones de formación y capacitación.

A través de esta programación, el CSD y la AECID buscan reforzar su compromiso con la cooperación internacional y con el papel del deporte y la actividad física como instrumentos para mejorar la salud, favorecer la inclusión social, promover la igualdad de oportunidades y contribuir al desarrollo sostenible.

Estas iniciativas permiten consolidar espacios de colaboración entre administraciones públicas, universidades, organismos internacionales y entidades especializadas, fortaleciendo las redes de cooperación iberoamericanas y facilitando el intercambio de experiencias y conocimientos. El objetivo último es transformar el conocimiento compartido en políticas públicas y programas concretos que tengan un impacto positivo y medible en la calidad de vida de la ciudadanía.