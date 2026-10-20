El CSD lanza un programa de formación continua sobre el liderazgo de los entrenadores

Archivo - José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha puesto en marcha este martes, a través del Centro Superior de Enseñanzas Deportivas (CSED), un programa de formación continua (FOCO) dirigido a entrenadores y entrenadoras para impulsar la actualización de sus conocimientos, reforzar sus competencias profesionales y contribuir a la mejora de la calidad del entrenamiento deportivo.

En un contexto en el que el deporte evoluciona constantemente y las necesidades de los deportistas son cada vez más diversas, la formación permanente constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de una práctica profesional responsable, ética y orientada a la excelencia.

La incorporación de nuevos conocimientos, habilidades y metodologías permite a los profesionales de la dirección técnica adaptarse a los retos actuales y mejorar el acompañamiento que ofrecen a los deportistas a lo largo de su trayectoria.

Con este propósito, FOCO nace como una propuesta formativa flexible, rigurosa y vinculada a la realidad cotidiana del entrenamiento a través del liderazgo y gestión de los deportistas.

Los cursos del programa se articulan mediante cápsulas audiovisuales agrupadas en módulos temáticos, diseñados para facilitar el aprendizaje autónomo, promover la reflexión sobre el ejercicio profesional y favorecer la aplicación práctica de los contenidos.

A través de los mismos, los profesionales podrán profundizar en las conductas y habilidades que influyen en la relación con los deportistas, la gestión de los equipos, la toma de decisiones y la creación de una cultura deportiva basada en valores.

El primer curso del programa FOCO se centra en el 'Liderazgo y gestión de deportistas' El primer módulo del curso, 'El liderazgo que transforma', se compone de seis cápsulas audiovisuales centradas en aspectos esenciales del desempeño profesional del entrenador.

Sus contenidos abordan el liderazgo desde una perspectiva práctica, atendiendo tanto a su influencia en los deportistas como a su papel en la construcción de entornos de entrenamiento positivos y eficaces. El programa se completará con otros cinco módulos, que ampliarán el recorrido formativo y permitirán profundizar en esta área tan relevante para el ejercicio profesional del entrenamiento.

Los contenidos se dividen en seis módulos, que se impartirán desde este martes y hasta el 16 de diciembre. Los interesados podrán inscribirse y acceder a los contenidos a través del enlace: https://centrovirtualcsed.csd.gob.es/course/view.php?id=2132.

"La iniciativa refuerza el compromiso del CSD con la formación y el desarrollo profesional de los agentes del sistema deportivo, poniendo a disposición de entrenadores y entrenadoras recursos que contribuyan a la mejora continua de su desempeño y, con ello, al progreso del deporte español", concluye el comunicado.