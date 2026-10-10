Dani Anglada gana la medalla de plata en el Mundial de Vela Inclusiva de Portimao

Dani Anglada junto a Carmen Löpez, Mónica Azón y Jordi Sánchez - RCN EL MASNOU

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Dani Anglada, ciego total, se adjudicó la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Vela Inclusiva que concluyó este sábado en aguas de Portimao (Portugal) y donde no bajó del podio en ninguna de las regatas disputadas.

El catalán, del Port Masnou y del Club Nàutic El Masnou, firmó un gran Mundial donde sumó once victorias, diez segundos y seis terceros en la flota para regatistas con discapacidad visual, para reeditar el subcampeonato del mundo que había logrado hace diez meses en Omán.

Sin embargo, según indicó el RCN El Masnou en nota de prensa, en esta ocasión, Anglada consiguió esta medalla con un equipo ya mucho más armado que en 2025 cuando lo tuvo que lograr con una financiación reunida a contrarreloj y una compañera que sólo había navegado dos días antes de embarcar, mientras que en esta ocasión, además del mayor conocimiento, la flota era más grande y más exigente, y el español competía en su categoría real, la B1.

Gran Bretaña ganó el oro con una media de 1,12 puntos por regata por los 1,81 de media del equipo español, que fue la tripulación B1 mejor clasificada del campeonato que contó con un formato especial ya que la organización disponía de solo seis 'RS21', de modo que cada prueba se corría con media flota y los equipos iban rotando, por lo que la clasificación se hacía por media de puntos, en formato de liga.

El barco español, además de Dani Anglada, que está a cargo de la caña, la mayor, el motor del barco, la lleva asturiana Carmen López García, campeona del mundo de surf para deportistas con discapacidad visual, mientras que a proa va Jordi Sánchez Pérez y en la bañera, la olímpica Mónica Azón, presidenta también del RCN El Masnou y que es la táctico, pero que no puede tocar absolutamente nada de la embarcación sino que cuenta en voz alta dónde están los rivales, cuánto falta para la boya o por dónde entra la presión.