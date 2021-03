Los datos clave para seguir la jornada electoral en el Barça

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las decimocuartas elecciones democráticas a la presidencia del FC Barcelona presentan, de antemano, datos curiosos a la par que claves que configuran un mapa electoral distinto a lo vivido hasta ahora, con un voto previo por correo, seis sedes distintas de votación para este domingo, cuando se sabrá el nombre del nuevo presidente, elegido en plena pandemia y crisis sanitaria.

Repasamos algunas de esas cifras a tener en cuenta para que no se escape nada este domingo 7 de marzo, día en que el Barça conocerá a su nuevo máximo dirigente:

3 CANDIDATOS: Víctor Font, Toni Freixa y Joan Laporta, por orden alfabético. Tres aspirantes distintos, que dicen mamar del 'cruyffismo' y que coinciden en defender el modelo de propiedad del club, con los socios como propietarios, y en querer volver a dominar el fútbol europeo. Más allá de ello, lucha de egos, nostalgia contra futuro y lucha de 'ismos' para ganar nidos de votos.

4 MESES Y 8 DÍAS DE ESPERA: Es el tiempo transcurrido entre la dimisión en bloque de la anterior Junta Directiva, presidida por Josep Maria Bartomeu, el 27 de octubre de 2020 y la jornada electoral de este domingo, 7 de marzo de 2021. De por medio, una Comisión Gestora liderara por Carlos Tusquets que no se esmeró en su promesa de convocar elecciones 'as soon as possible'.

12 HORAS DE VOTACIÓN: De las 9.00 a las 21.00 horas, habrá votación presencial. Serán 12 horas de afluencia controlada y diversificada para evitar contagio, intentando dejar en lo mínimo posible el contacto entre socios y socias a la hora de ir a votar. Y nada de jornadas festivas ni familiares, habrá que votar en solitario.

110.290 SOCIOS Y SOCIAS CONVOCADOS: Esta es la cifra de los convocados a las urnas. Una gran masa social que tiene en sus manos el futuro de un club multideportivo único, que presume de ser 'Més que un club' por, entre otras cosas, jornadas democráticas como esta.

20.663 VOTOS POR CORREO: El 18,73 por ciento del censo electoral ya ha votado. Sí, y lo ha hecho por correo postal, desde su casa, en un hecho histórico e inédito, propiciado por la pandemia de coronavirus y con muchos socios y socias dispuestos a no arriesgar y a ver la jornada electoral desde casa, con los deberes hechos.

6 SEDES ELECTORALES ENTRE CATALUNYA Y ANDORRA: Otra novedad histórica, pues no se votará únicamente en Barcelona. Si bien es cierto que la mayoría de los socios, hasta 78.987, están adscritos en el colegio electoral del Campus FC Barcelona (Camp Nou y Palau Blaugrana), se votará también en Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa y Andorra. Serán 123 mesas de votación en el territorio, y 30 mesas más destinadas a validar el voto por correo.

1 ESCRUTINIO DISGREGADO: Sí, el escrutinio de los votos será único, pero disgregado. No se sabrá el resultado del voto por correo de forma independiente al del voto presencial, pues el escrutinio empezará a la misma hora, pero sí se podría saber el resultado de cada una de las sedes electorales por separado.

1.986 PERSONAS ACTIVADAS EN EL PROTOCOLO: Casi 2.000 personas formarán parte del dispositivo electoral. Destacan los 284 gestores de colas, 248 presidentes y otros tantos vocales de mesas, 126 interventores de las candidaturas o los 145 miembros de seguridad. Así, hasta 1.986 implicados.