David Cabello, reelegido en el Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Bádminton

El ex presidente de la FESBA David Cabello ha sido reelegido en el Ejecutivo de la Federación Internacional de Bádminton. - DAVID CABELLO

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Federación Española de Báminton David Cabello ha sido reelegido en el Comité Ejecutivo de la Federación Mundial (BWF) de este deporte hasta 2025, en la Asamblea General de dicho organismo celebrada este sábado de manera telemática.

La reelección de David Cabello supone el cuarto ciclo en el que forma parte de este organismo desde que accediera en 2009, ocupando desde entonces el cargo de Presidente del Comité de Desarrollo y Deporte para Todos y Presidente de la Comisión de ciencias del deporte e investigación médica en bádminton.

La Asamblea General de la BWF afrontó la renovación de los órganos directivos, respaldando la candidatura de David Cabello de forma mayoritaria con el aval, entre otros, de las dos organizaciones nacionales más importantes del bádminton mundial como Bádminton China y Bádminton Japón.

En dicha sesión se reelegió al miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) Poul-Erik Hoyer Larsen como presidente de BWF para los próximos cuatro años. Hoyer Larsen, campeón olímpico en Atlanta 1996, encarará su tercer mandato.

Para el ciclo 2021-2025 desde BWF se proyecta la continuidad de un modelo de éxito que ha llevado al bádminton desde el quinto y último nivel hasta el segundo en el ránking que el Comité Olímpico Internacional divide a los deportes olímpicos.

"En los últimos 11 años hemos desarrollado herramientas de gran potencial dirigidas a la universalidad de los valores y beneficios del deporte ahondando en la visión de la BWF que es -dar a cada niño la oportunidad de jugar para toda la vida-", señaló Cabello tras su reelección.

La presencia de Cabello, presidente de la Federación Española de Bádminton desde 2004 hasta 2020, supone el mantenimiento de la cuota de influencia para la diplomacia deportiva española en el ámbito internacional. A sus cargos en BWF, se suman el haber sido el máximo responsable de las competiciones olímpicas de bádminton en Río 2016 y Buenos Aires 2018.

Cabello compartirá espacios de trabajo con gestores de relevancia internacional como el francés Etienne Thobois, CEO de los Juegos Olímpicos de París 2024, la camerunesa Odette Assembe Engoulou y la tailandesa Khunying Patama, miembros del COI.

"Después de 22 años de trabajo por el bádminton español, donde entre todos conseguimos un desarrollo integral desde la base hasta el alto rendimiento, y un legado en forma de una triple consecución de campeonatos del mundo, absoluto y sénior en 2021 y júnior 2022, toca seguir exportando los valores de un deporte global por todos los rincones del mundo", recordó Cabello.

El ex presidente de la FESBA lanzó un mensaje para la universalización del deporte. "El respaldo que he recibido de la gran familia del bádminton mundial me hace redoblar esfuerzos para profundizar en la idea del bádminton como dinamizador social convirtiéndose en una práctica deportiva de primer nivel; un deporte para todos, que sea practicado por cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento", dijo. El bádminton ha sumado una nueva modalidad, impulsada y promovida por David Cabello, para su práctica al aire libre denominada Air Badminton.