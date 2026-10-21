'Decathlon' celebra el 'Día de la Natación' junto a su embajadora Iris Tió

Imagen de un usuario en la piscina con equipamiento de 'Decathlon' - DECATHLON

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' ya se prepara para celebrar este próximo sábado 24 de octubre el 'Día de la Natación' y ofrece el equipamiento necesario para practicar este deporte y se acerca a la natación artística de la mano de la española Iris Tió, embajadora de la marca y una de las grandes referentes internacionales de esta disciplina.

La nadadora balear, bronce olímpico por equipos, triple campeona del mundo en 2025 y campeona de Europa en solo técnico en 2026, y reconocida como 'Mejor Deportista' de la temporada 2025-2026 por la Real Federación Española de Natación y con el Premio Reina Letizia de los Premios Nacionales del Deporte a la mejor deportista de 2025, presume de una trayectoria en una modalidad que combina "preparación física y precisión con una importante dimensión artística, en la que cada coreografía busca transmitir emociones a través del movimiento", recalcó 'Decathlon'.

De este modo, la relación de la laureada nadadora con la marca nace de su pasión compartida por la natación y el deporte, y, en su papel de embajadora de 'Decathlon', comparte su experiencia como deportista de élite y recomienda productos que conoce y que están vinculados a su práctica deportiva, acercando el equipamiento de natación tanto a su comunidad como a la de la marca.

En un contenido para la cuenta de 'Instagram' de 'Decathlon', la nadadora española explica cómo son sus entrenamientos durante la pretemporada, que son "bastante de natación", y qué materiales usa en la piscina como las palas, las manoplas y las aletas, utilizados en diferentes ejercicios de su preparación.

Estos productos también pueden formar parte del entrenamiento de otros nadadores, dependiendo de su disciplina, objetivo o nivel. Así, las palas ayudan a trabajar la brazada, las aletas permiten realizar ejercicios de piernas y desplazamiento, y las manoplas añaden resistencia al movimiento de los brazos. Junto a ellos, accesorios básicos como las gafas, el gorro y la pinza nasal completan el equipamiento habitual para la piscina.

A través de su gama de natación, 'Decathlon' ofrece productos para diferentes necesidades y niveles de práctica como las gafas de natación 'Spirit' (19,99 euros), su gorro de silicona (2,99), su pinza nasal (3,99), sus palas de 'Natación 500' (9,99) y su aleta 'Silifins 500' (18,99).

"Es una oportunidad para descubrir las distintas formas de practicar este deporte y conocer mejor el material que puede acompañar cada entrenamiento. A través de la experiencia de Iris Tió, 'Decathlon' acerca al público una disciplina que une exigencia deportiva y expresión artística, y pone en valor todo lo que hay detrás de cada actuación", señaló la marca.