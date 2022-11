Un Dubái sin viento deja al equipo español de SailGP a la cola de la clasificación

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de SailGP empezó el Dubái Sail Grand Prix presentado por P&O Marinas este sábado en última posición después de la primera jornada, con 10 puntos, un inicio que dominó Gran Bretaña, por delante de Estados Unidos y Nueva Zelanda.

El equipo español, pese a una brillante practice race ayer en la que clavó todas las maniobras y les catapultó a la primera posición, pinchó en las salidas por un fallo de estrategia ya que las condiciones de viento no fueron las esperadas.

Las carreras del día fueran lentas y los equipos se la jugaron en las salidas, algo que penalizó también a Australia, líder de la general, mientras que Gran Bretaña se hizo con dos victorias reñidas. El equipo español de Jordi Xammar cayó en las dos primeras carreras y en la tercera, una nueva configuración obligó a quedarse únicamente sobre el F50 Victoria a Jordi Xammar, Florian Trittel, Diego Botin y Paula Barceló, siendo quintos.

"Ha sido un día muy complicado especialmente en las salidas. El no ser capaces de volar después de las salidas nos ha perjudicado y no hemos sabido identificarlo. Estamos enfadados con nosotros mismos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel con el que navegamos ayer. Sin duda trabajaremos para que no vuelva a ocurrir", dijo Xammar en un comunicado del equipo.

"La decisión más difícil es saber cuándo volar o no porque estos barcos están diseñados justamente para ello y es una línea tan delgada que lo hace muy complejo", añadió, esperando mejores condiciones para el domingo.