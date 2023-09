Eliud Kipchoge: "Confío en que ganaré a la siguiente generación"

24 September 2023, Berlin: Kenyan long-distance runner Eliud Kipchoge crosses the finish line as the winner of the BMW Berlin Marathon. Photo: Andreas Gora/dpa

24 September 2023, Berlin: Kenyan long-distance runner Eliud Kipchoge crosses the finish line as the winner of the BMW Berlin Marathon. Photo: Andreas Gora/dpa - Andreas Gora/Dpa

"Mi próximo objetivo es París 2024 y pongo toda mi energía en ello"



BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta keniano Eliud Kipchoge ha asegurado que tiene toda su energía puesta en el maratón de los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que buscará su tercera medalla de oro confiado en que todavía puede ganar a las generaciones que le llegan por detrás, si bien se muestra prudente sobre su futuro, en el que podría hacer ultramaratones.

"Todavía estoy corriendo y empujando y confío en que ganaré a la siguiente generación", aseguró en una charla con medios en los que estuvo Europa Press, tras lograr su quinta victoria consecutiva en el maratón de Berlín.

No obstante, a sus 38 años, reconoce que algún día le tocará dar un paso al lado y retirarse. "Pero sé que llegará el día en que tendré que dejar de correr. Pero no me quedaré al margen del deporte, siempre podré aconsejar a los jóvenes sobre cómo correr y durar mucho en nuestro deporte", se sinceró.

De momento tiene claro que, con esas ganas que todavía tiene por correr, su siguiente objetivo no es otro que correr en París el año que viene, en los Juegos Olímpicos. "Y después no lo sé, siempre voy a una llamada, y esa llamada es París", aportó.

"He estado preparando los Juegos Olímpicos durante mucho tiempo. Y por ahora, el récord de maratón no está en mi mente. Así que estoy poniendo toda mi energía en los Juegos de París", reiteró el keniano, que persigue su tercer oro olímpico tras los de Río 2016 y Tokyo 2020.

Eso sí, no quiere presiones externas. "La presión es realmente enorme, pero creo que lo está en un modo positivo. Estoy tratando de estar calmado. A lo mejor tengo la mayor presión de todo el mundo, pero voy a trabajar duro para asegurarme de reducirla", manifestó.

Y, preguntado por si valora hacer distancia ultra, aseguró que sí y que es un desafío para el "futuro cercano". "Quiero probar y correr durante ese tiempo, 80 kilómetros, disfrutar corriendo durante mucho tiempo y sentir lo que la gente ha estado sintiendo. Es bueno cambiar y ver qué pasa", se sinceró.

"EMOCIONADO" POR EL PRINCESA DE ASTURIAS DE LOS DEPORTES

Por otro lado, el keniano se mostró "emocionado" por recibir, dentro de apenas un mes, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023. "Significa mucho para mí, sobre todo si ves a las personas que han sido ganadoras, como Nelson Mandela y otras personas que han estado haciendo cosas muy bien por la humanidad", señaló.

"A mí me llega el premio por el deporte, por el buen desempeño del deporte. Así que es un premio importante y estoy esperando poder recogerlo y tenerlo, estoy emocionado", reconoció el bicampeón olímpico y campeón mundial.

"Cuando me enteré, necesité fuerzas como para superar el cansancio (tras una carrera). Cuando recibí la noticia puedo decir que fue una sorpresa. No sabía que algún día me otorgarían el Premio Princesa de Asturias. Luego, después de dos o tres días, lo internalicé y ahora estoy deseando recibir el premio el mes que viene", reiteró.

Además, su llegada a Oviedo para recoger el premio podría valerle para entrenar en España unos días y, quién sabe, quedarse con ganas de hacer un maratón nacional. "Creo que España es un buen país y hay muchas carreras muy rápidas en España. Pero primero tengo que llegar a Asturias y luego planificarme", manifestó.