Entregadas las becas Enervit para "hacer visibles en la sociedad" a 28 deportistas de la Comunidad Valenciana

VALENCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca especializada en nutrición deportiva Enervit Sport ha entregado este miércoles en Valencia las 'Becas Enervit', que premian el esfuerzo de los deportistas del proyecto 'Foment d'Esportistes amb Reptes' (FER), impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso para acompañar a alcanzar el éxito a 28 deportistas de la Comunidad Valenciana y ayudarlos a que sean "visibles en la sociedad".

Las becas se entregaron de forma semipresencial en la sede de la FTA en Valencia, donde comparecieron la directora general de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, y el director general Enervit España, Juan Fonseca, mientras que en representación de los deportistas lo hicieron la gimnasta de rítmica Polina Berezina y el ciclista paralímpico Maurice Eckhard.

"El proyecto FER es como una familia, me han estado ayudando durante todo este ciclo y hemos crecido juntos. No sabía que había gente que nos podía ayudar tanto. Han demostrado que somos importantes para ellos y nos han demostrado que no estamos solos ni en los mejores ni en los peores momentos", agradeció Berezina.

La gimnasta de la selección española aseguró que ha "salido más fuerte que nunca después del confinamiento". "Fue muy duro que se cortara de raíz nuestra temporada, al principio estaba perdida y frustrada, muy triste. Empecé a buscar sitios donde entrenar, corría por el garaje, por la terraza, conseguí mantener mi cuerpo fuerte y cuando anunciaron el aplazamiento olímpico me dio un bajón enorme. Ahora estamos mejor que nunca, hemos aprovechado estos meses y solo estamos a la espera de que nos anuncien las competiciones", celebró.

Por su parte, Maurice Eckhard reconoció que los ciclistas lo han "tenido más mucho más fácil que otros deportistas" durante el confinamiento. "Al final solo es acoplar tu bici a un rodillo que cualquier ciclista de alto nivel ya tiene. Dentro de la compleja situación lo hemos tenido mucho más fácil. La parte buena del confinamiento es que hemos visto que podemos entrenar igual sin salir de casa", recordó.

Además, el deportista de Paterna recordó la importancia de nutrirse correctamente durante las competiciones. "En el ciclismo gastamos mucha energía y tenemos que comer antes de tener hombre. Cuando compites lo ideal es comer algo cada 20 minutos para que tus niveles de energía no bajen. Si esperas a tener hambre cometes un error. Por eso la suplementación alimenticia es ideal", dijo.

TEJEDOR: "LO FÁCIL ES PROHIBIRLO TODO, HAY QUE SEGUIR HACIENDO COSAS"

Las becas se han otorgado a 28 deportistas de alto rendimiento que cuentan con opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokyo 2020, aplazados al próximo año por la COVID-19, y pertenecen a las diferentes categorías que conforman el Proyecto FER: Élite, Promesas y Vivero.

Muchos de estos deportistas han visto seriamente afectado su rendimiento y preparación durante el confinamiento por el coronavirus. Las Becas Enervit constan de un plan deportivo y nutricional adecuado a sus necesidades individuales, así como de una ayuda económica para poder completar sus planes de entrenamiento para la competición.

Dentro del plan que se trabajará de manera personalizada con cada deportista, se llevará a cabo un estudio nutricional y científico que será diagnosticado por médicos y nutricionistas expertos en deporte. Durante los próximos seis meses, habrá un seguimiento continuado para que el deportista llegue a la temporada de competición en las mejores condiciones.

"Estas becas nacen por la vocación de Juan Roig de que la Comunidad Valenciana fuera visible en las grandes competiciones deportivas. La idea era no solo darle unas cuantías económicas, sino también hacerles visibles en la sociedad, que la gente fuera consciente de que representan a la Comunidad Valenciana. También teníamos el objetivo de que esa visibilidad les ayudará a conseguir más recursos económicos para prepararse mejor", explicó Tejedor.

La directora general de la Fundación Trinidad Alfonso también quiso lanzar un mensaje positivo en estos momentos de incertidumbre. "Tenemos que demostrar que se pueden hacer cosas. Seguro que encontramos espacios de encuentro donde estemos seguros y que económicamente sean viables. Lo fácil es prohibirlo todo, si no se hace nada no hay riesgo, pero tenemos que seguir haciendo cosas", reclamó.

Por su parte, Juan Fonseca destacó que "la gente va cogiendo conciencia de que la suplementación alimenticia es necesaria". "Nuestra pasión es preocuparnos por la saluda de los deportistas y tenemos todo avalado científicamente. Las becas es otra forma de acercarnos a más deportistas. Nosotros no somos el milagro, el motor lo tienen los deportistas, pero podemos inflar las ruedas o poner ese bocata en la guantera", comparó.