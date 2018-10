España aplasta a Turquía y firma su tercer triunfo en el Europeo de Waterpolo

Actualizado 18/07/2018 11:57:26 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de waterpolo derrotó este martes con autoridad a la débil Turquía (32-2) en la tercera jornada del Campeonato de Europa, que se está disputando en Barcelona, para alargar su gran comienzo y firmar su tercer triunfo en otros tantos partidos.

El combinado dirigido por Miki Oca, que lidera el grupo B junto a Rusia, solventó el trámite ante las turcas con gran suficiencia. España suma y sigue tras sus dos victorias iniciales después de derrotar a la vigente campeona Hungría (9-13) y de pasar por encima de Alemania (2-27).

Este martes, pese a la diferencia entre ambos equipos, la selección española estuvo muy 'enchufada' en busca de conseguir una amplia renta de goles -igual que sus rivales- y no perder el ritmo de competición. En apenas el primer periodo la distancia en el marcador ya era considerable (5-0) gracias a los tantos de Leitón, Anni, Forca, Bach y Maica García.

España no levantó el pie del acelerador y siguió buscando más goles. hasta nueve marcó en cada uno de los tres siguientes parciales demostrando que el guión del partido iba a cumplir su pronóstico. Bea Ortiz se apuntó a la fiesta y las chicas de Oca no se relajaron para no perder de vista el 'gol-average'.

Turquía reaccionó con dos goles en los cuartos finales -ambos fueron obra de Kubra Kus- como premio a su esfuerzo durante los 32 minutos, pero nada cambió en el electrónico para una España que sigue con paso firme y decidido en busca de un metal en la Ciudad Condal. Judith Forca, con siete dianas, y Clara Espar, con seis, fueron las máximas anotadoras en las 'guerreras' del agua.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 32 - TURQUÍA, 2.

ESPAÑA: Sánchez, Bach, A. Espar, B. Ortiz, M. Ortiz, Lloret, C. Espar, Peña, Forca, Gual, Maica García y Leiton.

TURQUÍA: Aidinlik, Burali, Temel, Kose, Colak, Ozgumus, Elma, Altan, Kus, Cengiz y Duran.

--PARCIALES: 5-0, 9-0, 9-1 y 9-1.

--ÁRBITROS: Benjamin Mercier (FRA) y Diana Dutilh-Dumas (HOL).

--PISCINA: Bernat Picornell.