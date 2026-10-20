España, entre las candidatas para acoger la Eurocopa de Fútbol Sala de 2030

Archivo - El seleccionador nacional de fútbol sala, Jesús Velasco. - RFEF - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

España es una de las candidatas para acoger la fase final de la Eurocopa de 2030 de fútbol sala junto a Croacia, Finlandia, Francia, Georgia, Kazajistán y Polonia, según comunicó este martes la UEFA en nota de prensa.

El organismo celebró haber recibido el récord de candidatos interesados en acoger este evento, lo que "pone de relieve la creciente popularidad del futsal en toda Europa" y subraya "el creciente atractivo del futsal y el amplio interés por organizar el evento más destacado de este deporte a nivel de selecciones nacionales".

Los países que presentaron su candidatura son Croacia, Finlandia, Francia, Georgia, Kazajistán, Polonia y España. De este modo, España, actual campeona continental tras ganar la edición de este año, y Croacia albergarían por tercera (1996 y 1999) y segunda vez (2012), respectivamente, el máximo campeonato europeo de fútbol sala entre selecciones, mientras que las cinco federaciones restantes lo harían por primera vez.

El procedimiento de candidatura comenzó el 29 de junio de 2026, y se invitó a las federaciones nacionales a presentar sus declaraciones de interés antes del 13 de octubre de 2026. Así, los expedientes definitivos de candidatura deberán presentarse antes del 8 de junio de 2027, y el Comité Ejecutivo de la UEFA designará a la federación anfitriona en septiembre de 2027.