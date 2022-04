España presenta su joven tripulación cien por cien nacional para "dar lo mejor" en la temporada 3 de Sail GP

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El F50 Victoria, el equipo español que competirá en la tercera temporada de la Sail GP, la nueva competición de catamaranes voladores que pasa por diez sedes, se presentó este martes en Madrid con una tripulación completamente nacional y muy joven que intentará codearse con algunos de los mejores regatistas del mundo.

España volverá a competir en esta Sail GP, donde las embarcaciones pueden alcanzar los 100 km/h, y lo hará con una tripulación formada por Jordi Xammar (Piloto), Florian Trittel (Wind Trimmer), Diego Botin (Flight Controller), Joan Cardona (Grinder y Táctico), Joel Rodríguez (Grinder) y Paula Barceló (Athlete), que serán los encargados de batirse con otros nueve equipos en este circuito que dará comienzo el 14 y 15 de mayo en Bermuda y que pasará por otras nueve sedes, entre ellas Cádiz (24-25 de septiembre).

"Hace cinco años que empezamos este proyecto, para el que Jordi (Xammar) nos enganchó a todos y en el que teníamos tres objetivos: apoyar las campañas olímpicas de los regatistas, entrar en el mundo del 'foiling' y que España estuviera representada en los grandes acontecimientos", relató María del Mar de Ros, CEO del equipo, durante la presentación celebrada en Kinépolis Madrid.

La directiva reconoció que, al igual que el resto, el objetivo, "obviamente", para esta temporada es "ganar", pero que son "conscientes de que los mejores regatistas de cada uno de los países están ahí". "Hay grandes leyendas, pero nuestros jóvenes también están. Esperamos dar lo mejor y estoy convencida de que lo lograremos", subrayó.

De Ros celebró también que el circuito vuelva a pasar por Cádiz, donde cree que hubo "un antes y un después" para esta Sail GP. "En todas las llamadas entre los CEOS me dicen que tienen que ser como Cádiz. Fue emocionante ver como estaba el Paseo de Santa Bárbara", indicó, admitiendo que más ciudades españolas "se han interesado" por acoger una parada y que "siempre ayuda tener un equipo del país para tener una sede".

Finalmente, la CEO del equipo español aprovechó la ocasión para hacer "un llamamiento a que más empresas españolas" les puedan ayudar. "Aún necesitamos un sponsor principal. Hay un número cerrado de países que compiten, el máximo es 16 y ya hay 10 porque se ha acelerado mucho. Sabemos que hay tres candidatos llamando a la puerta muy fuerte y, que si ponen más dinero podríamos tener problemas para la cuarta temporada", remarcó.

XAMMAR: "DEBO ESCUCHAR MUCHO A MIS COMPAÑEROS"

Por su parte, Jordi Xammar reconoció que su papel como piloto, donde releva al neozelandés Phil Robertson y donde ya tuvo la experiencia hace unas semanas en la prueba de San Francisco que cerró la temporada dos. "Debo escuchar mucho a mis compañeros que a día de hoy tienen la experiencia. Junto a Florian Tritter me ocupo del ala y tengo que intentar que el barco corra lo máximo posible", detalló.

El bronce olímpico en Tokyo 2020 resaltó que una de las "grandes ventajas" del equipo es que están "rodeados de los mejores" y que como patrón se encargaría "normalmente de la táctica", pero que en este caso ese aspecto se lo deja a Joan Cardona. "Las cosas cambian muy rápido en el campo de regatas y eso me hace no preocuparme de más porque no estoy pendiente de lo de fuera sino de lograr que el barco corra", advirtió.

"Para ser sincero, de lo que más orgulloso estoy de mi carrera deportiva es el del grupo que hemos creado y que entre todos hemos ido construyendo hasta hoy. En cinco años hemos pasado de hacer autostop para llegar al club de las Bermudas y ahora estamos en Sail GP, vamos a ver dónde estamos en cinco años. Nadie está contento de estar sólo en Sail GP y eso es lo que nos seguirá empujando", añadió el catalán.

Por su parte, Florian Trittel apuntó que su misión consiste en "trimar el ala lo mejor posible para que el barco corra lo más posible" y confesó que, dadas las altas velocidades que cogen las embarcaciones, "demasiado poco ha pasado para lo que podría pasar", aunque se están "buscando soluciones para estos riesgos que están apareciendo".

Diego Botín se encarga de "angular el 'foil' para que el barco suba o baje" a través de un control que tiene "en constante movimiento y ajuste porque es superfino y requiere mucha concentración". "El barco debe estar a más altura y lo más estable posible", explicó el gallego.

Joan Cardona habló de su papel como táctico, donde ya debutó en San Francisco. "Decido por dónde nos movemos en el campo de regatas, es lo que más me apasiona del mundo de la vela", admitió el balear, también medallista de bronce en los últimos Juegos y al que le gusta "trabajar en equipo para un objetivo común".

"Soy un poco los ojos de Jordi, que acaba de incorporarse y tiene que estas superconcentrado en el barco", señaló Paula Barceló, que comparó la embarcación "como una orquesta" en la que todo debe estar en sintonía "para que suene bien".

Además, la balear pasa "información" del campo de regatas, "de las rachas de viento y del tráfico". En este sentido, asumió la responsabilidad del choque que tuvieron en la última prueba contra el barco estadounidense. "Con 15 centímetros menos me hubiera coronado, pero son experiencias y riesgos que asumes", manifestó, dejando claro que toda la tecnología es una ayuda en estos barcos, pero que "no deja de ser vela".

"Si estuviese la táctica en un software iríamos uno detrás de otro y no pasa. Son sistemas muy complejos y diferentes a lo que estamos acostumbrados en la vela olímpica, es supercomplicado poder llevarlo y requiere trabajo y horas en el barco", sentenció al respecto.

Finalmente, Joel Rodríguez calificó su posición de 'Grinder' como "muy física" y que debe ir "mirando constantemente el ala para que vaya lo más plana posible", mientras que sobre la tranquilidad que muestran pese a cometer algún fallo se debe a que son "conscientes de que para el buen rendimiento del barco las comunicaciones deben ser limpias y no añadir información extra que no sirva".