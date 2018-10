Esquí alpino/Copa Mundo.- Carolina Ruiz, decimocuarta en el supergigante de San Sicario donde vence Goetschl

Actualizado 26/01/2007 14:36:52 CET

SAN SICARIO (ITALIA), 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora austriaca Renate Goetschl se adjudicó el triunfo en el supergigante de San Sicario, donde la española Carolina Ruiz firmó su mejor actuación de la temporada al finalizar decimocuarta en la pista que acogió la prueba olímpica el pasado año.

Goetschl, que la pasada semana venció en el descenso de Cortina d'Ampezzo, firmó un registro de 1:24.90 por delante de la estadounidense Lindsey Kildow y de la austriaca Christine Sponring, segunda y tercera, respectivamente.

Por su parte, Carolina Ruiz logró su mejor clasificación de la campaña al quedar por primera vez entre las quince primeras después de firmar un tiempo de 1:26.86.

Además, la estadounidense Julia Mancuso, una de las grandes favoritas, tan sólo pudo ser octava por lo que se quedó con las ganas de hacerse con el liderato en la general de la Copa del Mundo. Tras el fallo de Mancuso, Marlies Schild, hoy decimoctava, sigue al frente de la tabla general.

--CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA.

1. Renate Goetschl (AUT) 1:24.90. 2. Lindsey C. Kildow (USA) 1:24.99. 3. Christine Sponring (AUT) 1:25.80. 4. Britt Janyk (CAN) 1:25.83. 5. Kelly Vanderbeek (CAN) 1:25.84. 6. Fränzi Aufdenblatten (SUI) 1:26.06. 7. Alexandra Meissnitzer (AUT) 1:26.11. 8. Julia Mancuso (USA) 1:26.26. 9. Nadia Fanchini (ITA) 1:26.36. 10. Nike Bent (SUE) 1:26.53.

...//...

14. CAROLINA RUIZ (ESP) 1:26.86.