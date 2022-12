El exatleta Juan Carlos Higuero recibe el Papá Noel de Oro 2022

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exatleta profesional Juan Carlos Higuero recibió este miércoles el Papá Noel de Oro 2022, un galardón que premia la trayectoria de grandes estrellas del deporte que además han exhibido unos valores destacables a lo largo de su carrera.

El premio fue otorgado de manos de Alicia Martín, directora general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, en un acto que también contó con la presencia de Milagros Mateos, responsable de Alianzas con Empresas y RS de Cruz Roja y Fran Chico, director general de Deportes de Motorpress Ibérica.

Higuero, campeón de Europa de 1500 metros en pista cubierta en Birmingham 2007, logró la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y a lo largo de su carrera obtuvo numerosas medallas, entre las que destacan su bronce mundial en pista cubierta (2008) y su dos terceros puestos en el Europeo al aire libre de Gotemburgo 2006.

El burgalés sucedió en el palmarés del Papá Noel de Oro a Fermín Cacho, Jesús España, Alessandra Aguilar, Javi Guerra y Joana Pastrana. Al recibir el premio el deportista se mostró agradecido y reconoció el "orgullo" que supone recibir este galardón.

"Es un orgullo y satisfacción que me hayan otorgado este reconocimiento, ya que en el mundo del atletismo hay muchas personas que lo merecen y quiero agradecer a la organización que me hayan distinguido con este premio, que me hace seguir trabajando mucho más por el atletismo", expresó.

La Carrera Solidaria de Papá Noel El Corte Inglés se celebrará el próximo domingo 18 de diciembre (10:30) y se espera que 6.000 corredores vestidos de Papá Noel y de elfo disfruten de los 4.500 metros del recorrido de la undécima edición de la prueba.