La exnadadora Van Almsick reclama un mejor trato de los políticos al deporte alemán

Publicado 09/10/2019 17:54:35 CET

BERLÍN, 9 Oct. (DPA/EP) -

La exnadadora alemana Franziska van Almsick pidió cambios en el deporte alemán al criticar el trato político que éste recibe, en declaraciones publicadas este miércoles por el diario 'Bild'.

"Durante los últimos años hemos relegado el deporte a un rincón que no le corresponde", dijo la exnadadora, que el 21 de noviembre será premiada con el premio 'Goldene Sportpyramide' ('Pirámide Dorada del Deporte').

"En 2016, en los Juegos Olímpicos, nuestra canciller no pudo desear buena suerte a los deportistas alemanes antes de viajar a Río de Janeiro. Y tampoco encajaba en su agenda dar la bienvenida a los atletas de regreso a Alemania", criticó la diez veces medallista olímpica.

Los 25.000 euros que recibirá por el premio serán utilizados probablemente por la tres veces 'Deportista del Año' en un proyecto de boxeo en Heidelberg.

Van Almsick también dijo que le encantaría trabajar con los jóvenes nadadores. "Creo que hay algunos talentos en el centro olímpico de Heidelberg a los que les vendría bien una ayuda en su camino hacia los Juegos Olímpicos", indicó.

"Muchos deportes tienen dificultades actualmente para hacerse destacar. Pero si nos centramos únicamente en el fútbol, está claro que algo tenemos que cambiar en el deporte", denunció Van Almsick.

La ex nadadadora continuó explicando que hace medio año no estaba segura de si le emocionaban los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020.

"Los alemanes teníamos demasiadas expectativas en los últimos años. Tenemos que dar a los talentos la oportunidad de desarrollarse. Creo que sería bueno que no volvamos a contar medallas. La humildad es buena", añadió la deportista, de 41 años.