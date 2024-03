Fátima Diame: "Este bronce me hace saber que puedo estar ahí arriba"

849056.1.260.149.20240304183305 La atleta española Fátima Diame posa con su medalla de bronce en la longitud del Mundial de Pista Cubierta de Glasgow - RFEA

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Fátima Diame se mostró "muy feliz de que por fin el trabajo haya dado su fruto" con la conquista este domingo de la medalla de bronce en la longitud del Mundial de Pista Cubierta disputado en Glasgow (Escocia), un éxito que le da "mucha motivación" para los Juegos Olímpicos y que le indica que puede "estar ahí arriba".

"Estoy muy contenta, muy feliz de que ya el trabajo por fin haya dado su fruto, pero aún nos queda mucho más por trabajar", señaló Diame a su llegada este lunes con el resto de la selección española a Madrid. "Llorar, lloré mucho", relató sobre su primera reacción al conseguir el metal. "Abracé a Iván (Pedrosa, su entrenador), luego bajó Ana (Peleteiro), Tiago, que es otro compañero nuestro, y fue como, 'uf, por fin ha llegado, por fin tengo una medalla'", relató.

La valenciana no escondió que este éxito le da "mucha motivación de cara al año olímpico". "Me ha dado un plus de cara a trabajar más y saber que puedo estar ahí arriba con ellas, luchar con ellas y que no soy inferior a ellas", aseveró la española. "Esta medalla la soñé, pero sin pensarlo y entonces no voy a pensar, y a ver qué tal en los Juegos de París y en el Europeo de Roma", advirtió.

Diamé insistió en su "mucha felicidad" por su primera medalla en una gran competición internacional y que tanto ella como Ana Peleteiro, que están en el grupo de Iván Pedroso, seguirán trabajando "igual". "Vamos a ir a por todas. De momento, nos da una 'semanita' de vacaciones que lo necesitamos, pero va a seguir siendo el mismo sistema y el mismo trabajo", añadió.