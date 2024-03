La Federación de Fútbol Americano aprueba un nuevo organigrama para "potenciar" el Flag de cara a LA28

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Fútbol Americano (FEFA) aprobó un nuevo organigrama para "potenciar" el Flag Football de cara a "hacer un buen papel" en los Juegos de Los Angeles 2028 y a "hacer los deberes" para que este deporte "despegue definitivamente" en España, según un comunicado emitido este martes.

"Debemos aprovechar estos próximos cinco años para potenciar el Flag en nuestro país. No se trata, tan solo, de querer clasificarnos y hacer un buen papel en los Juegos de Los Ángeles, si no de saber jugar nuestras cartas para que, si en 2029 ya no somos olímpicos, hayamos hecho todos los deberes para que este deporte haya despegado definitivamente", indicó el presidente de la FEFA, José Luis Soler.

La entidad aprobó un nuevo organigrama para "preparar con garantías las competiciones" de 2024 y "sentar unas bases sólidas de cara a los cuatro próximos años", con Los Angeles 2028 en el horizonte. En esa nueva estructura, además de la faceta deportiva, se recoge también áreas como la de salud, marketing, redes sociales o Flag Inclusivo.

"Debo agradecer el apoyo altruista de grandes profesionales, del Flag y de otras disciplinas, para que podamos arrancar con garantías este proyecto. También al CSD su total apoyo. Queremos crear un proyecto sostenible más allá de 2029, pase lo que pase con el tema olímpico. Ahora estamos tratando de convencer a las marcas de que también apoyen a un deporte que hoy es pequeño, pero que va a crecer de una manera exponencial", auguró Soler.

Este jueves tendrá lugar en el Centro Deportivo El Cantizal, en Las Rozas, la primera concentración de las selecciones absolutas, femenina y masculina, de cara a la preparación para el Mundial de Finlandia, que se disputará del 27 al 30 de agosto.

"Contamos con grandes jugadoras y jugadores, capaces de competir con garantías. La selección femenina viene de proclamarse el pasado año subcampeona de Europa, habiendo sido campeona en 2019", recordó Soler, que también destacó el "talento" del equipo masculino, al que deseó "un poco de suerte para demostrar todo el potencial con el que cuentan".

En septiembre, en Serbia, competirán por el cetro europeo las selecciones masculina y femenina Sub-17 y la selección mixta Sub-15. "Si los mayores tienen talento, os vais a sorprender de como vienen empujando los más jóvenes", dijo Soler, responsable del Flag Football en España, que el pasado mes de octubre fue invitado a Los Angeles 2028.