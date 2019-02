Fermín Cacho no consigue terminar el Maratón de Sevilla, pero promete revancha para 2020

Publicado 17/02/2019 17:55:47 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El campeón olímpico de 1.500 metros en Barcelona'92, Fermín Cacho, no ha logrado este domingo en Sevilla su reto de terminar su primer maratón a los 50 años con la ayuda de Abel Antón, que le hizo de liebre en una jornada en la que la capital hispalense le homenajeó en el 20 aniversario de su histórico oro mundial de 1999.

El mediofondista español, que celebró su aniversario el día anterior, prometió revancha para 2020 y hacerse con el #Reto123CachoYAnton de Banco Santander después de conseguir correr la media. Cacho contó con la ayuda de Abel Antón hasta el momento de verse obligado a dejar la carrera en el kilómetro 21 cuando muscularmente el cuerpo le dijo "basta".

Abel Antón, embajador 123acorrer de Banco Santander, no sólo fue el encargado de guiarle en su estreno en la larga distancia sino también de tutelar la preparación y marcar el ritmo de los 100 maratonianos más que decidieron unirse al reto promovido por Banco Santander.

"Es la primera vez en mi vida que he corrido cuatro horas seguidas. Ni siquiera lo había hecho en un entrenamiento, pero estoy muy satisfecho de haber hecho de guía del grupo de Banco Santander y también de Fermín Cacho, aunque no ha conseguido terminar la carrera", aseguró Abel Antón.

"La preparación era buena pero un maratón es algo muy serio, y lo importante es que Fermín ha entrenado y ha vuelto a correr después de muchos años. Ya me ha dicho que el año que viene sí que lo conseguirá hacer", destacó el embajador de Banco Santander.

Fermín Cacho, oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 y en los Europeos de Helsinki de 1994 y aún plusmarca nacional -su récord continental (3:28.95), conseguido en Zúrich en 1997, sólo ha sido superado por el del británico Mo Farah en Mónaco 2013 (3:28.81)-, completó los primeros 20 kilómetros en 2:09:12.

"Me ha hecho mucha ilusión volver y ver que sí se puede. Dejé el atletismo un poco quemado y hoy recorriendo las calles de Sevilla me ha dado tiempo de ir pensando la de cosas que no se pueden echar a perder. Para mí ha sido la mejor experiencia y si no es por Abel no estoy aquí. A partir de ahora, estoy seguro de que habrá más retos", señaló Cacho.

El maratón de Sevilla se convirtió este domingo en un homenaje a Abel Antón, en el 20 aniversario de la conquista de su oro mundial -el segundo y consecutivo de su cuenta tras el de Atenas- de 1999 logrado en la capital hispalense. "Poder correr con Fermín ha sido fantástico. La gente venía a tocarnos y abrazarnos y a Fermín a darle ánimos. Ha sido emocionante, los sevillanos me tienen como a uno más y yo me siento muy feliz", afirmó.

"Que te pille un campeonato del mundo en el mejor momento, en tu país y ante tu gente y que ganes el oro es lo más grande que te puede pasar como deportista y que se me reconozca aún veinte años después me hace sentir muy orgulloso", recordó Antón. Todos los finishers de la prueba recibieron una medalla que rememora ese triunfo con la imagen de Abel Antón en el dorso.