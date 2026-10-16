Fernando Carro y Elena Loyo buscan repetir victoria este sábado en el 10K de la Bilbao Night Running Fest

Archivo - El atleta Fernando Carro, en la semifinal de 3000 obstáculos en los Juegos de Tokyo 2020. - Sergio Mateo - Europa Press / SPORTMEDIA - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Fernando Carro y Elena Loyo, vigentes ganadores, intentarán repetir triunfo en la Bilbao Night Running Fest, que se disputa este sábado (19:00 horas) sobre 10 kilómetros y media maratón desde San Mamés con la participación de cerca de 27.000 corredores, informan los organizadores.

Fernando Carro, que el año pasado se impuso en 29:17 minutos, buscará además volver a rebajar el récord del circuito hasta el Museo Guggenheim, y Elena Loyo intentará mejorar su registro de la última edición de 33:54.

Ni el madrileño ni la alavesa lo tendrán fácil, ya que este año competirán contra rivales de primer nivel tan favoritos como ellos a la victoria en una prueba de 10 kilómetros, que contará con casi 12.000 corredores, que se sumarán a otros 15.000 en la media maratón pulverizando el récord de participación.

Carro se medirá al extremeño Jorge González, doble campeón de España de medio maratón y el mejor (14º) de la selección en el maratón del pasado Europeo de Birmingham, y al tarraconense Àdam Maijó, top-8 nacional tanto en 3.000 como en 5.000 metros esta temporada.

El madrileño, subcampeón de Europa de 3.000 obstáculos en 2018, ha debutado en maratón por debajo de 2 horas y 10 minutos y competido en el Europeo de Birmingham este año, y tiene una marca oficial en 10K de 28:18.

Jorge González mejoró su registro hasta los 28:36 el pasado invierno en Camargo y Adam Maijó tiene el mejor tiempo de todos, con 28:04 en el último 10K de Valencia, por lo que la pelea promete estar apretada.

Elena Loyo, que a sus 43 años sigue demostrando que está en la élite con puestos de honor en la Azkoitia-Azpeitia y aún baja de los 34 minutos en 10K, se las verá con la cordobesa Fátima Ouhaddou, doble campeona nacional de medio maratón y ganadora del maratón del Europeo de Ruta de Bruselas-Lovaina en la primavera de 2025, y con la burgalesa

Lidia Campo, campeona de España de la distancia hace dos temporadas.

Ouhaddou, que viene de quedar 15ª en el maratón del Europeo de Birmingham, tiene una marca oficial de 32:52 este mismo año y un tiempo de 32:01 en la San Silvestre Vallecana, mientras Campo llega en forma tras ganar el pasado domingo la Media Maratón de Tordesillas y el pasado invierno rebajó su marca en 10K a 32:20. Las dos llegan dispuestas a batir el récord de la prueba de la marroquí Wafa Zaroual en 2023 con 33:24.

En la media maratón, los dos favoritos para la victoria son el keniano Brian Kipchumba (1h00:37 logrados este año en Bélgica), ganador de la Media Maratón de Zúrich la pasada primavera, y el ugandés Feb Chelegoi (1h00:42), atleta que viene de la pista y que logró su mejor marca hace un año en la Media Maratón de Roma.

Tampoco conviene descartar al ugandés Killo Kipyeko (1h01:09 este verano en Buenos Aires), al keniano Evans Kipkorir (1h01:47 este curso en Países Bajos) y a tres debutantes en la distancia, el también ugandés Deogracius Musobo (27:59 en 10K), el eritreo Simon Mebrahtu Welday (28:43) y el etíope de 19 años Alemayehu Mulate Teshager.

En la categoría femenina parte con la mejor marca la etíope Diniya Kedir Abaraya (1h06:28 en febrero en Barcelona), que ha mejorado sensiblemente sus prestaciones desde que terminara tercera el año pasado en la Bilbao Night Running Fest, y que tendrá enfrente a las kenianas Sharon Jerono Kiptugen (1h08:54 en 2024), Winsam Jerono (1h10:30 hace un mes) y Selly Chelang'at Cheshari (1h11:12 en su debut este año), además de la etíope Ararse Tolosa Bekuma, que se estrena en la distancia.

La Bilbao Night Run, con un 41% de mujeres y un 53% de corredores menores de 35 años entre sus 27.000 participantes, forma parte del circuito mundial de carreras de ruta de World Athletics.