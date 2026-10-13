La FIP integra a 15 nuevas federaciones y alcanza los 115 miembros en su Asamblea General

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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Pádel (FIP) ha celebrado su 36 Asamblea General en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid, donde ha dado sumado 15 nuevas federaciones nacionales, con lo que alcanza 115 miembros.

Durante el encuentro, que ha coincidido con el 35 aniversario de la institución, las federaciones fundadoras -España, Argentina y Uruguay-, junto con México y el presidente de la FIP, Luigi Carraro, han firmado un acta constitutiva simbólica para conmemorar sus orígenes y reforzar la responsabilidad compartida de cara al futuro.

Las 15 incorporaciones corresponden a las federaciones de Afganistán, Angola, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Colombia, Libia, Mauricio, Namibia, Perú, Singapur, Sri Lanka, Tanzania, Uzbekistán y Zambia. Al respecto, Luigi Carraro ha destacado que estas nuevas delegaciones aportarán nuevas perspectivas a la comunidad mundial del pádel, al tiempo que ha remarcado el papel de cada organismo para avanzar hacia las aspiraciones olímpicas.

Por su parte, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha manifestado que el pádel cuenta con argumentos sólidos para el movimiento olímpico y ha asegurado que no entendería el futuro de este organismo sin que la disciplina formase parte de él.

Durante la jornada se ha analizado la expansión del circuito de competiciones, destacando que el Cupra FIP Tour se disputa actualmente en 60 países y que la categoría juvenil FIP Promises ha alcanzado las 36 sedes tras incorporar cuatro circuitos continentales.

Asimismo, se ha resaltado el crecimiento de la élite profesional con el Qatar Airways Premier Padel Tour, que ha sumado 81.000 espectadores en el Alpine Paris Major de 2026 en Roland-Garros, junto con la proyección internacional obtenida en citas continentales como los Juegos Europeos de 2023 o los Juegos Suramericanos, Mediterráneos y Asiáticos de 2026.

En el plano organizativo, la Asamblea General ha abordado los informes anuales y financieros de la Junta Directiva, así como diversas propuestas de modificación de los estatutos y los reglamentos deportivos para reforzar la gobernanza.

Además, la federación ha situado el desarrollo del pádel adaptado como una prioridad estratégica para fomentar la accesibilidad, mientras que en el ámbito de las selecciones nacionales ha presentado las líneas generales de la FIP World League, un nuevo torneo diseñado para ofrecer oportunidades internacionales a los equipos que no participen en la FIP World Cup.

Por último, los delegados han conocido un avance del 'World Padel Report 2026', estudio que analiza la evolución global del deporte e incluye, por primera vez, un análisis de impacto económico elaborado junto con OpenEconomics. El informe completo se publicará este miércoles en la página web oficial de la FIP para ofrecer nuevos datos sobre la aportación de este deporte a la economía y a las comunidades a nivel internacional.