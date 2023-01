La flota se reúne en Alicante en la recta final hacia la salida de The Ocean Race

Cinco IMOCAs participan en el arranque de la vuelta al mundo mientras seis VO65 se preparan para la nueva competición Sprint



ELCHE (ALICANTE), 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Once barcos se reúnen esta semana en Alicante en la recta final para la salida de la regata de la decimocuarta edición de la vuelta al mundo a vela, The Ocean Race 2022-23, que tendrá lugar el próximo 15 de enero, pero que inaugurará el Ocean Live Park, el 'village' de entrada gratuita, este sábado 7 de enero.

La emblemática regata oceánica de vuelta al mundo presentará los cinco barcos IMOCA de última tecnología, mientras que la flota VO65 prepara la la primera The Ocean Race VO65 Sprint Cup, que tiene tres tramos de competición que coinciden con las etapas 1, 6 y 7 de la vuelta al mundo.

Para las cinco tripulaciones de IMOCA que están dando los retoques finales antes del inicio de la regata ésta es una semana clave, que conduce a la regata costera del 8 de enero y antes de la salida de la primera etapa de The Ocean Race, entre Alicante y Cabo Verde, el 15 de enero.

Estos cinco equipos de la clase IMOCA serán el 11th Hour Racing Team estadounidense; el Team Malizia alemán; el Team Holcim-PRB suizo; el

GUYOT environnement-Team Europe francoalemán; y el Biotherm Racing francés.

Para el 11th Hour Racing Team, la preparación final para la salida se planeó con mucha antelación y el equipo llegó a Alicante justo a tiempo para recibir el año nuevo. "Nuestro equipo ya ha pasado por el intenso proceso de medición, por lo que esta última etapa es una formalidad", comentó el regatista Jack Bouttell tras llegar a Alicante.

"El barco está preparado, el equipo está listo y no podríamos haber hecho nada más para estar a punto para la salida. En todos los proyectos en los que he trabajado, la magnitud del trabajo no te golpea hasta que estás en el puerto de salida. Creo que estoy en esta fase de transición en este momento en la que estoy emocionado y algo nervioso, aunque el estrés de la salida aún no se ha apoderado de mí", añadió Bouttell.

Cuatro de los IMOCAs ahora tienen su base en la marina del Ocean Live Park en Alicante, y se espera que el GUYOT environnement-Team Europe llegue el viernes, después de haber recibido el permiso de la Dirección de Regata para continuar con los preparativos de su barco en Barcelona hasta final de semana.

Por su parte, la flota de VO65 que compite en The Ocean Race VO65 Sprint ahora suma seis integrantes, con la incorporación de última hora de un equipo austriaco/italiano. De esta forma, los integrantes son las embarcaciones Mirpuri Foundation Racing Team portuguesa; el WindWhisper Racing Team polaco; el Team JAJO neerlandés; el Ambersail 2 lituano; el Viva México mexicano; y el Austrian Ocean Racing-Team Genova con doble bandera de Austria e Italia.

REGATISTAS ESPAÑOLES

Hay varios regatistas españoles que van a formar parte de las tripulaciones participantes en la regata. Entre ellos Támara Echegoyen (GUYOT environnement-Team Europe), Pablo Arrarte y Antonio Cuervas-Mons (WindWhisper Racing Team) o 'Chuny' y Carlos Bermúdez de Castro y Jaime Arbones (Viva México), además de Simbad Quiroga (Team JAJO).

El Ocean Live Park de Alicante abrirá el sábado 7 de enero antes de la regata costera, prevista para ambas flotas el domingo 8 de enero. La de los VO65 precederá a la de los IMOCA. Todas las regatas de Alicante se podrán ver en directo en las plataformas de Warner Bros. Discovery, incluida Eurosport, así como a través de la web 'www.theoceanrace.com'.