Franco: "Las mujeres representáis los valores del deporte de una forma ejemplar"

El presidente del CSD subraya el papel de las mujeres en la segunda jornada del ciclo 'La Igualdad de Género en el Deporte'



MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, afirmó que la mujer representa los "valores del deporte de una forma ejemplar" en la segunda y última jornada del ciclo 'La Igualdad de Género en el deporte', celebrada en la sede del CSD en Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer.

José Manuel Franco, que ha ejercido de moderador de la mesa de debate 'Cuatro décadas, cuatro voces', ha destacado el importante papel desempeñado por las mujeres deportistas en la evolución del deporte y de la sociedad en España.

"Las mujeres representáis los valores del deporte de una forma ejemplar y la labor de animar a nuestras menores a que practiquen deporte debe ser una labor de todos. Las instituciones tenemos la obligación material y moral de facilitar la practica deportiva a todos los niños y a todas las niñas que estén en disposición de hacerlo, eliminando todo tipo de barreras. Aún queda mucho por hacer, pero el conformismo está reñido con el deporte", manifestó Franco.

Esta mesa de debate ha contado con los testimonios de la nadadora Mari Paz Corominas, la judoca Conchi Bellorín, la patinadora Sara Hurtado y la pelotari Isabel Rodríguez, quienes han debatido sobre la evolución de la mujer en el deporte a través de sus reflexiones personales.

"Mi apoyo fue mi familia y mi escuela. Mi propia madre se encargó de confeccionar el uniforme con el que desfilé en aquellos Juegos en los que la delegación española solo contó con dos mujeres. Algo realmente difícil de comparar con lo que vemos ahora", ha confesado Mari Paz Corominas, primera mujer española en alcanzar una final olímpica, en los Juegos de México 68.

Para Conchi Bellorín, actual integrante del equipo dirigente del CSD, "falta aún mucha visibilidad de la mujer en puestos de dirección del deporte". "A la mujer todavía le cuesta dar el paso de dejar a la familia para ir a practicar deporte. Es algo en lo que aún tenemos que avanzar", apuntó.

Sara Hurtado, entrenadora de patinaje sobre hielo y la mejor española en esta disciplina a lo largo de la historia, ha reflexionado en su intervención sobre el trabajo formativo con las menores. "Es muy importante que los niños vean en el deporte una herramienta para la propia vida. Ellas y ellos deben buscar aquello que les apasione al tiempo que aprenden a cuidar su cuerpo", aseguró.

Por su parte, Isabel Rodríguez, una de las primeras pelotaris profesionales españolas, ha hecho hincapié en el cambio de mentalidad que ha experimentado la sociedad hacia las mujeres deportistas. "A nosotras nos nos veían como mujeres, luchábamos incluso contra nuestras propias familias. Los padres y la educación desde la escuela son la clave para apoyar e impulsar a las mujeres en el deporte", dijo.

LA RETIRADA LLAMA A LA PUERTA

En la primera de las mesas de debate, titulada 'El día después del adiós', han participado la directora general de ADO, Jennifer Pareja; la directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar; y la capitana de la selección femenina de tenis, Anabel Medina.

"Nunca te retiras como deportista. Toda mi experiencia como deportista de primer nivel me ha ayudado a gestionar mi vida cotidiana de forma diferente. El deporte me da unas tablas que me sirven para afrontar las situaciones de tu día a día", aseguró Anabel Medina, actual capitana la selección española MAPFRE de Tenis en la Billie Jean King Cup.

"Yo me considero una privilegiada, me dedico a lo que más me gusta.

Mis 20 años de jugadora de baloncesto me siguen aportando, me sirven para entender y empatizar con los jugadores y las jugadoras. La retirada debe prepararse no el día en el que te retiras, sino mucho antes", manifestó Elisa Aguilar.

Por su parte, Jennifer Pareja ha recordado que su retirada "no fue como esperaba". "Estuve ocho meses llorando, pero el deporte me dio las herramientas necesarias para superar aquella situación, por eso creo que es fundamental saber aprovechar las oportunidades y los valores aprendidos en el deporte", subrayó.

La jornada de este martes ha terminado con una mesa de debate dedicada al deporte de personas con discapacidad. La piloto Lydia Sempere y las atletas Desirée Vila y Adi Iglesias han cruzado testimonios sobre la realidad de la mujer deportista con discapacidad.

Lydia Sempere, piloto de coches con sordera bilateral profunda, ha reconocido que el deporte le ha servido para superar sus problemas y, sobre todo, para creer en sí misma. "Por desgracia, no he tenido muchos referentes de mujeres con discapacidad en el mundo del motor, si bien es verdad que me inspiró mucho la figura de María de Villota", comentó.

Adi iglesias, atleta paralímpica de velocidad que tiene sólo un 10 por ciento de visión a causa del albinismo, ha asegurado que "nunca" se ha sentido sola en el atletismo. "Tenemos que seguir dando visibilidad a la mujer dentro del deporte de personas con discapacidad para conseguir una igualdad real", destacó.

Para Desirée Vila, también atleta paralímpica que compite en la disciplina de salto de longitud y 100 metros, "es fundamental trabajar desde la base, para que las niñas tengan referentes".

Por su parte, la subdirectora adjunta del departamento 'Mujer y Deporte' del CSD, Susana Mayo, ha expuesto las conclusiones al término de la jornada. Recordó que la nueva Ley del Deporte tiene como uno de sus ejes principales la promoción del deporte inclusivo y del deporte practicado por personas con discapacidad, "atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y de las niñas con discapacidad".

"Esta Ley pretende facilitar la integración de todas las personas deportistas bajo la misma federación y la eliminación de los obstáculos que segregan a aquellas de acuerdo con sus condiciones. Desde el CSD hemos trabajado y seguiremos trabajando para intentar paliar las desigualdades existentes y para garantizar una práctica deportiva en igualdad de condiciones, tanto para hombres como para mujeres y para deportistas con y sin discapacidad", concluyó Mayo.

Con la jornada de este martes termina el ciclo 'La Igualdad de género en el Deporte', que este lunes contó con la intervención de José Manuel Franco y de Bárbara Fuertes, subdirectora general de Mujer y Deporte del CSD, y que acogió la presentación de los estudios 'La visibilidad de la mujer deportista en la radio y la televisión' y 'Deporte y sesgo del lenguaje'.

Franco recordó que el Ejecutivo ha destinado este año un presupuesto histórico de 1,8 millones para promover el papel de la mujer en el deporte y que a lo largo de la legislatura, y provenientes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE, se invertirán 80 millones para este fin.