Gandía acoge este fin de semana el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gandía acogerá este fin de semana una nueva edición del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo, donde se darán cita un centenar de jóvenes atletas de entre 10 y 18 años se darán cita en el Polideportivo Municipal de la localidad valenciana.

Según indicó este viernes el Comité Paralímpico Español (CPE), en uno de "los fines de semana más especiales para el atletismo de personas con discapacidad" competirán aquellos y aquellas atletas que podrían ser los "futuros componentes" del Equipo Paralímpico Español y que "seguirán dando pasos en su camino por lograr ese gran sueño de algún día representar a España en competiciones internacionales".

Las Federaciones Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC), de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) y el CPE organizan esta edición 2024 de un evento que cuenta con la inestimable colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Gandía y del Club El Garbí.

La competición está estructurada en un total de seis categorías, tanto masculinas como femeninas, de edad (Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18), y con representantes de hasta 10 Comunidades Autónomas que competirán en más de una treintena de pruebas que engloban la velocidad, el medio fondo, los saltos y los lanzamientos. La duración del campeonato se extenderá en una doble sesión el sábado (de 10.30 a 12.30 horas y de 16.45 a 19.35) más la matutina del domingo (de 10.00 a 12.20).