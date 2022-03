Gerard Descarrega: "Ojalá siempre tenga la presión por sentir que puedo ganar"

"Estoy en la edad perfecta para preparar París 2024"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Gerard Descarrega desea tener "siempre" la presión que aparece cuando siente que "puede pelear por ganar", porque, aunque la medalla "no lo es todo", la motivación "no es la misma si compites sin objetivo", al mismo tiempo que asegura que quiere "revalidar" sus oro en 400 metros de Río 2016 y Tokyo 2020 en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Si ves que estás en forma y que puedes pelear por ganar no lo afrontas con la misma presión que si sabes que hay gente mejor y solo vas a mejorar tu propio tiempo, cambia un poco la película. Pero va en el 'pack', ojalá siempre tenga la presión por sentir que puedo pelear por ganar", apuntó Descarrega en una entrevista a Europa Press tras la presentación del Equipo Talento a Bordo de Iberia.

Con dos medallas de oro en 400 metros T11 en Río 2016 y Tokyo 2020, el catalán admite que, aunque las preseas "no lo son todo", sí dan "reconocimiento" al esfuerzo. "Es como el que estudia una oposición y no aprueba el examen. Nos encanta el deporte, pero nos ponemos un objetivo, porque sin objetivo la motivación no es la misma. La medalla es como un premio por todos los momentos malos que has pasado y que se ven recompensados. Esto no es una fórmula matemática, no siempre ganas por entrenar duro, por eso la medalla es un premio", recalcó.

"El proceso hasta la competición es un estilo de vida. Me siento un privilegiado porque mi oficina sea una pista de atletismo o un gimnasio. Saber que voy a entrenar cada día me pone una sonrisa en la cara, ya tendré tiempo de dedicarme a otras cosas. Pero la adrenalina del día de la competición no es comparable a tu día a día, es diferente", expresó el deportista con discapacidad visual.

Ambicioso y apasionado por el deporte, Descarrega relata cómo afrontó los Juegos "tristes" de Tokio, su tercer evento olímpico. "Iba ya con una mentalidad distinta en comparación con los primeros. Fui con un poco de presión extra tras ganar el oro en Río, la gente te lo recuerda mucho. Los afronté en una etapa mucho más madura y con más tranquilidad. Por el tema COVID fueron más tristes de lo normal, un poco obsesionado por no cogerlo también. Fue diferente, pero consecuente con lo que pasaba en el mundo", recuerda.

"La preparación fue dura, me operaron de un pie en septiembre de 2020, me trasladé a Sevilla por temas personales y fue una preparación un poco a contrarreloj, además de la presión de si se celebraban o no los Juegos. Todo fue más estresante e incierto", lamentó el velocista.

"LA MENTE ES UN APARTADO FUNDAMENTAL EN EL RENDIMIENTO"

Pero el de Reus ya está inmerso en el nuevo ciclo olímpico para París 2024, su próximo gran reto deportivo. "Estoy en una edad perfecta, mi cuerpo está en un punto de madurez que le permite asimilar entrenamientos que antes no asimilaba. Mi objetivo es ir a París e intentar revalidar el título. Sin el Mundial de Japón de este año, que se suspendió, es muy complicado el tema motivacional, no tener un objetivo fijado te hace sufrir", indicó.

Descarrega, que se quedó ciego con 18 años, está muy enfocado en la preparación física para seguir en el máximo nivel y pone en valor su relación con su guía Guillermo Rojo. "En mi modalidad hacemos tres días de gimnasio y tres de pista. Solemos entrenar unas 3-4 horas. Guille tiene el mismo valor que yo, el uno sin el otro no tenemos sentido, con él saco mi máximo rendimiento", reconoció.

Pero tampoco quiere olvidar el aspecto mental, clave en su éxito. "Por suerte es un tema menos tabú. Los deportistas tenemos que abordar el tema porque ir al psicólogo no es un signo de debilidad, es una fortaleza. La mente es un apartado fundamental en el rendimiento que hay que cuidar, hay que estar sano para poder rendir", admitió.

Además, Descarrega compatibiliza su pasión por el deporte con la admiración por la montaña. Y es que el deportista de atletismo adaptado ya ha conseguido completar dos ascensiones, el Aneto de más de 3.000 metros y el Mont Blanc de 4.800, y aunque su gran objetivo es subir un 'ochomil', el siguiente paso será el Monte Kenia, que, además, incluirá una acción solidaria que consistirá en donar material a la comunidad ciega de Nairobi. El viaje comenzó el 9 de marzo y se culminará alcanzando los 5.200 metros de la cima africana el día 15.