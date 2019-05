Gil de Ferran: "No dimos un coche lo suficientemente rápido a Alonso"

Publicado 20/05/2019 16:25:42 CET

El director deportivo de McLaren, Gil de Ferran, lamentó no haber podido darle a Fernando Alonso "un coche lo suficientemente rápido" para poder haberse clasificado para las 500 Millas de Indianápolis del próximo domingo, y reconoció que no le podían "pedir más" al asturiano, dejando claro que eran "conscientes" de la dificultad a la que se enfrentaban.

"Quiero dar las gracias a Fernando. No le dimos un coche lo suficientemente rápido, pero lo pilotó como el campeón que sabemos que es, particularmente estos últimos tres días. Ha sido increíblemente tenso y muy difícil, y no podríamos haberle pedido nada más", expresó Gil de Ferran en la web del equipo.

Para el expiloto brasileño, este revés "es la experiencia más dolorosa" por la que ha pasado en su extensa carrera en el mundo del motor de "35 años". "Respetamos este lugar y es uno de los desafíos más difíciles en el mundo de las carreras. Esta experiencia solo nos hará más fuertes como equipo, queremos volver", advirtió.

"Este es un deporte muy difícil, pero no le subestimamos porque sabíamos que iba a ser un desafío tremendamente difícil. He estado aquí antes y he visto a algunas personas increíbles no poder correr la carrera, así que ciertamente éramos muy conscientes de lo difícil que iba a ser esto", añadió.

Finalmente, el director deportivo confesó que había sido "una difícil y muy emotiva experiencia" tanto para él como para "todo el equipo". "Quiero dar las gracias a nuestro equipo, los chicos han estado trabajando durante varios meses, particularmente en este último, y han puesto su tremendo esfuerzo y han trabajado durante todas las horas del día", remarcó.