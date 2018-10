El Gobierno dará ayudas por 4,4 millones para los viajes de deportistas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

Publicado 29/08/2018 17:41:46 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ofrecerá ayudas por 4,4 millones para los viajes de deportistas y clubes residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, según anunció este miércoles el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, tras la firma de este convenio de insularidad en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid.

En el acto, José Guirao estuvo acompañado por la presidenta del CSD, María José Rienda, quienes informaron de que el Gobierno destinará 4,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para sufragar estos gastos de los desplazamientos de los deportistas y equipos insulares cuando participen en las competiciones oficiales de carácter estatal y no profesional aprobadas por las federaciones deportivas españolas, olímpicas, no olímpicas, paralímpicas y no paralímpicas.

En esta primera convocatoria, las ayudas alcanzan los 1,8 millones de euros. Esta partida de los Presupuestos Generales del Estado supone un notable incremento, más del doble, con respecto al ejercicio anterior, en el cual la cantidad destinada a los desplazamientos a la península fue de 1,8 millones.

Tras la firma, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha explicado que el objetivo de estas ayudas es "que la movilidad geográfica no sea un hándicap y que todos los deportistas puedan participar en las competiciones en igualdad de condiciones, sin discriminación por origen geográfico".

Por este motivo, ha asegurado que "es un avance" haber incrementado la cantidad del dinero destinado a este fin. "Es una medida que se enmarca dentro del objetivo del Consejo Superior de Deportes para facilitar y promocionar la práctica deportiva en todo el territorio nacional", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Cultura, Participación y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, Francesca Tur, ha agradecido el apoyo del Ministerio y del CSD a los deportistas y clubes al facilitarles su participación en campeonatos nacionales. "En el caso de las islas tenemos la dificultad de la movilidad, por lo que todas las aportaciones y compromisos de las instituciones son muy necesarios", ha asegurado.

En esta misma línea, su homólogo en el Gobierno canario, Isaac Castellano, ha asegurado que el convenio firmado este miércoles supone una "mejora cuantitativa y cualitativa" con respecto al marco legal anterior. "Se incrementan de forma sustancial las ayudas y se eliminan las limitaciones, por lo que hoy es un día importantísimo", ha añadido.

Durante el acto también ha estado presente el director General de Juventud y Deportes de Melilla, Ángel Guerrero, en representación del consejero de esta ciudad autónoma que no ha podido acudir, al igual que el consejero de Turismo y Deporte de Ceuta, que ha excusado su asistencia.