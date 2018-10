La Gran Trail Aneto-Posets reúne este fin de semana a más de 3.000 corredores en busca de reinar en el Pirineo

Publicado 17/07/2018 16:41:07 CET

La Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets se prepara ya para celebrar este fin de semana, del viernes 20 al domingo 22, su sexta edición donde espera reunir a cerca de 3.500 participantes que afrontarán alguna de las cinco carreras de montaña que diseña por las cimas más altas del Pirineo y con la oscense Benasque como epicentro.

"Hay que estar preparado no sólo físicamente sino que también cuenta el factor psicológico, que es superimportante porque la cabeza debe estar muy fría para que el cuerpo funcione y todos los músculos vayan acordes a lo que les envíes. Por eso, pretendemos que con cinco recorridos que haya unas metas para conseguir llegar a la gran final después de muchos años que es poder correr la Gran Trail", admite Manolo Bara, director de la Gran Trail Aneto-Posets.

Todos los inscritos, este año 3.500, se medirán a cimas pirenaicas como las más icónicas de la zona, el Aneto (3.404 metros) y el Posets (3.369), "dos montañas que tienen su historia y presencia dentro de toda la mole pirenaica y que les hace más atractivas que otras".

La prueba principal es la que da nombre a esta carrera, la Gran Trail Aneto-Posets, que consta de 105 kilómetros y 6.760 metros de desnivel y reservada para 300 valientes. A partir de ahí, hay recorridos más 'suaves' como la Vuelta al Aneto (55 kms y 3.630 metros de desnivel), el Maratón de las Tucas (42 y 2.500), la Vuelta al Pico Cerler (25,5 y 1.250) y la Vuelta al Molino Cerler (12,5 km y 460).

"Todas son carreras por montaña y están concebidas por y para auténticos apasionados por la montaña", recuerdan desde la organización, que también insisten en el "respeto medioambiental" ya que todas ellas "en gran parte por el Parque Natural Posets-Maladeta".

En cuanto a la participación, en el Gran Trail destacan los vascos Iker Karrera Aranburu y Javi Domínguez, ambos ganadores de pruebas de tanto prestigio como el Tor des Géants, junto a especialistas de la ultradistancia como Ion Azpiroz, Sebas Sánchez, Eugeni Roselló, Lluis Sanvicente, Rubén González o José Manuel Gasca, mientras que, entre las féminas, sobresalen Alicia Chaveli y Gisela Soley, ganadoras en 2014 y 2014, respectivamente, y Natalia Román, tercera en 2017.

El seis veces campeón del mundo Luis Alberto Hernando es el principal inscrito en la Vuelta al Aneto, con Toni Calderón intentando defender su victoria del año pasado, y otros aspirantes como Genís Zapater, Diego Gómez, Lluis Ruiz o Javier Álvarez. La campeona del último GTAP, Angels Llobera, regresa para hacerse con esta nueva distancia entre las mujeres, para lo que tendrá que luchar con otras grandes como la campeona de España de Ultras, Marta Escudero.

No estarán, en cambio, ni el francés Frédéric Laureau y ni la mallorquina Ángels Llobera, ganadores en 2017 de la prueba 'reina' con récord incluido (16:37:22 y 21:53:09, respectivamente), mientras que en la segunda en importancia, las marcas a batir son del tinerfeño Cristofer Clemente (7:25:59 en 2015) y de Marie Noelle Bourgeois (9:40:01 en 2017).

Esta prueba consta también de la ayuda de cerca de 500 voluntarios, muchos de ellos de los clubes de montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo, además de contar con servicios médicos, fisioterapia y podología. Todos ellos se organizan en equipos de trabajo y se distribuyen en los diferentes puestos de control y/o avituallamiento para que nadie se pierda en la montaña, se resuelva cualquier incidencia rápidamente, que las comunicaciones y el control de tiempos

funcione.

Tampoco se dejará de lado un aspecto tan importante como el de la seguridad. "Los corredores ya conocen desde hace mes y medio que es obligatorio para de las dos pruebas grandes el uso de los rampones. El que no lleve, no 'jugará', habrá un control en un sitio muy claro y el que no lleve este equipo su dorsal será retirado", advirtió Manolo Bara en la presentación de la prueba.

Por ello, los organizadores solicitan a la hora de la inscripción os inscritos que tengan experiencia en este tipo de pruebas en el pliego de inscripciones. Así, habrá personal especializado que se encargará de velar por la seguridad de los participantes, un plan de rescate y evacuación coordinado por los GREIM de la Guardia Civil, o refugios guardados de montaña, con posibilidad de descanso y aseo, conexión telefónica y acceso a Internet.