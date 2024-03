Guillermo Altadill: "Los AC40 son más casi de videojuegos que un barco convencional"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Guillermo Altadill, director del Sail Team BCN, reconoce que los navíos del modelo AC40 para disputar la 37ª Copa América "son más casi de videojuegos que un barco convencional", pero aboga por "confiar en el talento que tienen" sus tripulantes.

En una entrevista con Europa Press, Altadill ha afirmado que "no hay ningún secreto en la vela" porque "es un deporte donde no hay sorpresas y no ha habido en la selección" de su tripulación para la cita de este año en Barcelona con el desafío de la Copa América Juvenil y Femenina.

"Estos meses nos han hecho ver y confirmar que el equipo que tenemos es uno de los mejores del mundo. Porque en vela España está entre los mejores del mundo y lo único que tenemos que hacer es conseguir adaptarnos a un barco muy complejo que es el AC40, un barco muy técnico. Son más casi de videojuegos que un barco convencional, e intentaremos estar ahí delante", ha comentado Altadill.

"Nosotros hemos hecho el equipo hace ya casi cuatro meses o cinco, y estamos entrenando. Las chicas están entrenando lo que pueden porque tienen preparación olímpica de cara a los Juegos de París y no tienen tanto tiempo, los juveniles tienen un poquito más de tiempo", ha añadido.

"No tenemos todos los recursos suficientes como para estar dentro de los países como están Alinghi o Team New Zealand para ganar porque no tenemos el barco aún para entrenar. Pero vamos, posiblemente las mujeres españolas en vela estén entre las tres primeras del mundo, son campeonas olímpicas, campeonas del mundo y hay que confiar en el talento que tienen. Creo que en Barcelona en septiembre-octubre estaremos no para ganar quizá, pero sí para estar delante", ha dicho.

Altadill ha destacado como "aspecto positivo" el hecho de "probar a gente primero". "Nos ha hecho ver que estaba claro quiénes son los que tienen que estar en el equipo, tanto juveniles como mujeres. No ha habido sorpresas, sino simplemente confirmaciones de que todas las chicas que son campeonas olímpicas y campeonas del mundo son las que van a estar en la Copa América", ha argumentado al respecto.

Por último, sobre adaptarse al AC40, ha visto "dos vertientes" en su análisis. "Por un lado, al ser año olímpico, todo el mundo está navegando y entrenando a tope, que eso es bueno porque son horas de agua. Por otro lado, al ser barcos tan complejos hay menos horas de meter en este tipo de barco. No es lo mismo el barco con el que vas a una Olimpiada que un barco de la America's Cup", ha señalado Altadill.

"Entonces tenemos los pros y los contras, pero hay una cosa y es que todos los equipos tienen el mismo problema. La gente buena de las chicas y de los jóvenes están metidos en campaña olímpica, todos. Con lo cual, todo el mundo tiene el mismo problema y se iguala todo", ha concluido.