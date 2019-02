Guirao: "La base del artículo 90.2 del Anteproyecto de la Ley del Deporte no es anti nadie"

Publicado 12/02/2019 1:21:00 CET

MADRID, 12 Feb.

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, subrayó que el origen del artículo 90.2 del anteproyecto de la futura nueva Ley del Deporte "no es anti Tebas ni anti nadie" ni tiene "su origen en una guerra entre la RFEF y LaLiga", y recordó que el documento "todavía no es ni proyecto" y que aunque es "magnífico", también es "mejorable".

En su paso por 'El Transistor' de Onda Cero, Guirao volvió a referirse al artículo 90 de este anteproyecto, que ha provocado cierto malestar en LaLiga y en Javier Tebas porque veta el patrocinio a otras federaciones o ligas a cambio de explotar sus derechos televisivos, "una confusión" que al ministro no le parece "accidental"

"Lo que observé, que viene por mi celo cultural porque me he pasado toda la vida buscando patrocinios, es que había confusión que no era tolerable porque no se puede mezclar patrocinio puro y duro con derechos de imagen que es algo comercial y diametralmente opuesto", indicó.

Guirao consideró que este era "un territorio un poco problemático". "Que uno patrocine, se desgrave y compre derechos no me parece normal", advirtió, puntualizando que "puede que la forma de combatir eso esté mal planteado en el artículo". "Yo no tengo ningún tipo de interés, la base del artículo no es anti Tebas ni anti nadie ni una guerra entre la RFEF y LaLiga", recalcó.

El político no duda que "puede que el artículo sea mejorable" y que pudiese estar "mejor escrito", por lo que no se va a "negar" a hacer alguna modificación si así se le solicita. "Voy mañana martes a las federaciones y voy a oír a todo el mundo", comentó.

"Creo que el anteproyecto es magnífico, aunque mejorable. Me ha sorprendido que después de 29 años con una ley tan extensa y en la que por primera vez se hable de deporte femenino y deporte inclusivo, que lo único que haya llamado atención sea el 90.2, que puede estar mal planteado y puede ser rectificado", reiteró Guirao.

Este se sintió "sorprendido y decepcionado" por el "despliegue mediático" sobre este único artículo. "Todavía no es ni proyecto. Me gusta oír a todo el mundo y si hay que rectificar se rectificará", afirmó.

Además, se refirió a las filtraciones del borrador de este anteproyecto, una "antes de Navidad" y la otra "antes de que se presentase en Consejo de Ministros", admitiendo que este documento "fue a algún sitio más" que la RFEF. "Pero fueron más discretos y no lo airearon", replicó. "Me puedo imaginar de dónde sale (la filtración), pero ya ha pasado y es pasado", zanjó.

Sobre otros artículos, el ministro de Cultura y Deporte habló del 51, relativo a la elección de presidentes y la intención de "limitar mandatos". "No se ha fijado un número, vamos a hablar con los presidentes de las federaciones, pero no es verdad que no quieran", avisó.

Además, Guirao recordó que se continuó con la elaboración de este anteproyecto que había ideado ya el anterior Gobierno del PP con el apoyo de todos los grupos "y no sólo" con el de los que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, aseverando que no harán "nada que segmente el deporte nacional" ante la posibilidad que los partidos nacionalistas catalanes y vascos pidiesen la oficialidad de las selecciones autonómicas a cambio de mantener su apoyo a Pedro Sánchez.

"HE DISCUTIDO TODAS LAS VECES QUE ME HE VISTO CON RUBIALES"

Por otro lado, Guirao reconoció que su relación con Luis Rubiales "no es fluida" y "no ha sido buena". "Envió al TAD un expediente del CSD, denunció al TAD y nos bloqueó el TAD", rememoró. "He discutido con él todas las veces que nos hemos visto, es muy impulsivo", opinó del presidente de la RFEF.

"Javier Tebas es muy inteligente y las veces que he estado con él nunca he discutido", respondió sobre el máximo mandatario de LaLiga, del que no le importa si vota o no a VOX. "En esas cosas no me meto, tengo que tratar a todo el mundo por igual vote lo que vote", declaró.

Finalmente, tampoco ha tenido trato con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. "Estuve con él una vez, en el Boca-River de Madrid, pero quiero tener una conversación para pedirle que es el único gran club europeo que no tiene equipo femenino, y tal y como va el fútbol femenino español, el Real Madrid debe tener uno", señaló el político andaluz.