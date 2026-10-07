Hoka presenta las zapatillas Clifton 11 GTX y Speedgoat 7 Hike GTX con Gore-Tex para el otoño. - HOKA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de calzado y textil de alto rendimiento Hoka presenta su nueva campaña para la temporada otoño-invierno con el lanzamiento de las zapatillas Clifton 11 GTX y Speedgoat 7 Hike GTX, que incorporan la tecnología de membrana Gore-Tex Invisible Fit para ofrecer protección impermeable, ligereza y flexibilidad frente a la lluvia y el frío.

El modelo Clifton 11 GTX ha sido diseñado como una zapatilla de entrenamiento diario para asfalto que combina la comodidad con un tratamiento repelente al agua libre de PFC/PFAS.

Asimismo, la parte inferior de este calzado incorpora una goma adherente en el antepié, Durabrasion Rubber en el talón, un patrón de suela actualizado para optimizar la tracción, un sistema de cordones rápidos con 'toggle' y detalles reflectantes para mejorar la visibilidad.

Por su parte, la Speedgoat 7 Hike GTX ha sido concebida para la práctica de senderismo, senderismo de larga distancia y 'fastpacking' en terrenos rocosos y técnicos. Este modelo cuenta con un 'upper' fabricado con tejido de hilo de Kevlar, una mediasuela de SCF EVA y una suela Vibram Megagrip dotada con tecnología Traction Lug y tacos de 5 milímetros para incrementar la adherencia en superficies mixtas.

En relación con las especificaciones técnicas, la Clifton 11 GTX presenta un peso de 252 gramos en la versión femenina y 307 gramos en la masculina, un 'drop' de 8 milímetros.

Por su lado, la Speedgoat 7 Hike GTX registra un peso de 266 gramos en el modelo de mujer y 315 gramos en el de hombre, con un 'drop' de 5 milímetros. Ambas propuestas de la marca se encuentran ya disponibles en tiendas especializadas seleccionadas, así como en la página web oficial de la firma y en centros seleccionados de El Corte Inglés.