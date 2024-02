Hugo González: "No sabía que estaba peleando por el oro porque no había visto a Mityukov"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El español Hugo González de Oliveira admitió este viernes que "no sabía que estaba peleando por el oro" en la final de los 200 metros espalda durante el Campeonato del Mundo de natación, que se está disputando en Doha (Catar), "porque no había visto" su distancia con respecto al suizo Roman Mityukov.

"Pocas palabras tengo ahora mismo más que de agradecimiento. Agradecimiento a todo el equipo que ha estado detrás mía", declaró González a la Real Federación Española de Natación (RFEN), aludiendo a su trabajo primero con José Ignacio González 'Taja' en el Real Canoe y después con Dave Durden en California (EE.UU.).

De igual modo, el nadador mallorquín dio las gracias a su novia y a su familia. "Sé que están desperdigados por el mundo, pero siempre están detrás", destacó. "Me dejo muchos más nombres, pero sobre todo agradecimiento a ellos y agradecimiento de tener la oportunidad de competir aquí con algunos de los mejores del mundo", añadió González.

"Sé que hay gente que no está aquí. Así que a seguir trabajando para que, cuando estén, poder estar a su nivel también", comentó el balear antes de analizar su carrera. "Sé que estaba luchando por puestos altos, no sabía que estaba peleando por el oro porque no había visto al suizo, pero sí sabía que era de los mejores", subrayó González.

"Creo que estando en la final, estaba ahí preparado para ganar y ya sabía que tendría que ser la mejor tarde. Y bueno, pues muy agradecido de que la he ganado esta vez", resumió. "Cada día es distinto. Hoy no quería pensar mucho. Sobre todo teniendo la mañana libre, mi objetivo era recuperar lo mejor posible", dijo sobre su preparación de la final.

"Me estabann preguntando qué tal y cómo analizar la carrera, pero he dicho que no, que mi objetivo era recuperarme y que la carrera era igual que las semifinales pero con más energía, pues buscar bajar tiempo... y ha funcionado", indicó González.

Por último, repitió su agradecimiento "de tener una calle para poder competir con algunos de los mejores del mundo". "Y por supuesto, cuanto más experiencia internacional tenga, al final más fácil será manejarlo cuando lleguen cosas importantes como estas o los Juegos", zanjó el mallorquín, primer campeón del mundo español en 30 años. El último oro fue de Martín López-Zubero, en el 100 espalda del Mundial de Roma 1994.