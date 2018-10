La IAAF atribuye a la controvertida Katerina Thanou la plata del hectómetro que Jones ganó en Edmonton

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Atletismo decidió ayer atribuir a la controvertida atleta griega Katerina Thanou la medalla de plata de los 100 metros que le fue retirada a Marion Jones de los Mundiales de Edmonton después de que la americana admitiera haberse dopado de manera sistemática en sus años como profesional.

"Legalmente no tenemos otra opción", indicó un portavoz de la IAAF, según informa la edición digital del diario francés L'Equipe. "No hay pruebas de que Thanou se hubiera dopado durante el periodo en cuestión, lo que no nos deja otra solución que atribuirle a ella la medalla", dijo.

Por su parte, el abogado de la atleta griega, quien no pudo participar en los pasados Juegos Olímpicos de Atenas por haberse ausentado de tres controles antidopaje, se congratuló de esta decisión "honesta y justa", y que, a su juicio, respeta "tantos los derechos de la atleta como del deporte".