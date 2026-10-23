La IndyCar disputará un Gran Premio en Barcelona en julio de 2027

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, Pau Relat; el consejero delegado de Penske Entertainment Corp., Mark Miles; y el conseller de Empresa Miquel Sàmper; y Alex Palou. - CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, albergará el Gran Premio de Barcelona de las IndyCar Series estadounidenses a partir del próximo año, lo que supondrá el regreso de la competición a Europa dos décadas después.

"Bajo la denominación 'IndyCar Grand Prix of Barcelona', el campeonato disputará su primera carrera en el Circuit el próximo 18 de julio de 2027", informó el circuito en un comunicado sobre un acuerdo que "supone un nuevo hito" para el trazado, que incorpora a su calendario "una de las competiciones de automovilismo más destacadas del mundo".

En la presentación del acuerdo participaron el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, Pau Relat; el presidente y consejero delegado de Penske Entertainment Corp., empresa propietaria de las IndyCar Series, Mark Miles; y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. Además, del piloto Alex Palou, que fue homenajeado.

La cita del año que viene, del 16 al 18 de julio de 2027, supondrá el regreso del campeonato a Europa desde 2007, cuando compitió en el circuito neerlandés de Assen, y será su primera carrera fuera de Norteamérica desde 2013. "Con esta incorporación, el Circuit refuerza su posicionamiento como escenario de referencia de los grandes eventos internacionales del motor, avanza en su estrategia de diversificación y potenciación de la actividad y amplía su oferta deportiva", rezó el comunicado.

Pau Relat, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y Fira Circuit, confesó que este acuerdo "representa un gran paso y un reto ilusionante para el Circuit". "Incorporar una de las competiciones más prestigiosas y espectaculares del automovilismo mundial refuerza nuestro posicionamiento internacional, nos conecta con nuevos públicos y mercados y potencia nuestra estrategia de diversificar la actividad de estas instalaciones", defendió, antes de desear que Barcelona se convierta "en una cita de referencia durante los próximos años".

Por su parte, Mark Miles, presidente y consejero delegado de la empresa propietaria de la IndyCar, celebró "un día trascendental" para la categoría. "Estamos muy satisfechos de poder llevar a Europa nuestro modelo de competición. Nos hace mucha ilusión competir en uno de los escenarios del motor más reconocidos del mundo, con el telón de fondo de un destino internacional tan histórico y espectacular como Barcelona", dijo.

Finalmente, Alex Palou, cinco veces campeón de las IndyCar Series, admitió estar "muy emocionado" por poder correr en su ciudad natal. "Es una oportunidad increíble y significa muchísimo para mí poder correr en casa, en Barcelona. Es difícil expresarlo con palabras. Sé que a los aficionados les va a encantar y creo que vamos a ofrecer un gran espectáculo. Trabajaremos muy duro con el equipo de Chip Ganassi Racing para intentar llevarnos el trofeo a casa en julio", zanjó.