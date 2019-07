Ioseba Fernández: "No entrenar fue un hándicap, me vacié para estar en Barcelona"

Publicado 15/07/2019 17:53:00 CET

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El patinador español Ioseba Fernández expresó su sensación agridulce tras el quinto puesto en la final de 100 metros sprint de los World Roller Games, que concluyeron este domingo en Barcelona y a los que llegó pese a las secuelas de una rotura en el aductor izquierdo que le ha impedido entrenarse en las últimas semanas.

"Creo que la lesión está superada, tengo los mejores profesionales ayudándome y han hecho un trabajo increíble. Pero no entrenar en las últimas 5 semanas ha sido, sin duda, un gran hándicap", manifestó en declaraciones a Europa Press el campeón de España de la prueba reina de la velocidad en patinaje.

El pasado junio Fernández sufrió un desgarro en el aductor en el Nacional, lo que casi le dejó descartado para disputar su quinto y último Mundial en la Ciudad Condal. "He dado mi máximo para estar en Barcelona y me he vaciado en el intento. Creo que es importante enseñar a las nuevas generaciónes que el deporte no es sólo éxito o fracaso, es un proceso en el que uno nunca deja de aprender y crecer", señaló el tetracampeón de Europa.

Aún así el patinador navarro, que cuenta con el apoyo de la empresa de óptica Cottet que le ha fabricado unas gafas personalizadas con varios filtros para adaptarse a la luminosidad del día, acabó quinto en la final del circuito del Mundial junto a la Pedrera, con 9 segundos y 518 milésimas, a una sóla décima del alemán Simon Albrecht, tercero. Campéon del mundo fue el australiano Daniel Greig y plata, el mexicano Jorge Luis Martínez Morales.

"Para este campeonato he tenido muy en cuenta la protección visual. En este deporte la velocidad puede jugarte una mala pasada si no llevas bien protegidos los ojos con unas buenas gafas deportivas. Y Cottet me ha asesorado a la hora de elegir las mejores gafas que cumplan con mis prioridades para la competición", subrayó Fernández.