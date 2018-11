Javier Fernández anuncia su retirada en 2019

Publicado 28/11/2018 12:24:18 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El patinador Javier Fernández, bicampeón del mundo y séxtuple campeón de Europa, ha anunciado su retirada de la competición para 2019 porque, según él, su cuerpo y mente "ya no llegan", apenas un año después de lograr la medalla de bronce en sus terceros Juegos Olímpicos, los de PyeongChang 2018.

"Tengo que pensar en el nivel de competición al que quiero competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llegan ... Tengo que aceptarlo", dijo en el acto organizado por el diario 'Abc' para celebrar el 40 aniversario de la Constitución Española.

De esta forma, la última gran competición de Fernández será el Campeonato de Europa en Bielorrusia, donde intentará sumar su séptimo título continental consecutivo tras los de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Además, del histórico bronce olímpico en PyeongChang del pasado 17 de febrero, el madrileño, que tuvo que emigrar a Canadá para convertirse en uno de los mejores del mundo y que ya había dejado caer en varias ocasiones que su adiós estaba cercano, fue bicampeón mundial (2015 y 2016) y también logró dos bronces en los Campeonatos del Mundo en 2013 y 2014.

"Cuando se acaba tu carrera deportiva no tienes nada, estás solo. El patinaje me ha dado todo. Es mi profesión y quiero que también sea mi futuro, quiero seguir aportando, no como un competidor pero sí como una persona dedicada al deporte", señaló.

Fuentes cercanas al deportista confirmaron a Europa Press que Fernández abandonará la alta competición el próximo año, y que se dedicará al patinaje de forma profesional llevando a cabo espectáculos como 'Revolution on ice'.