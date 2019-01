Javier Fernández se obliga a una inusual remontada hacia su séptimo título continental

Actualizado 24/01/2019 20:07:27 CET

Barquero y Maestu, séptimos en el Libre por parejas con 160.16 de acumulado

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Javier Fernández tendrá que remontar para despedirse con un séptimo título continental consecutivo después de ser tercero este jueves en el Programa Corto del Europeo de patinaje sobre hielo, que se está celebrando en Minsk (Bielorrusia), mientras que los también españoles Laura Barquero y Aritz Maestu fueron séptimos en el Libre por parejas.

Fernández se situó así en el podio provisional, pero no lo hizo en su ya habitual primera posición ni con buena ventaja sobre los demás competidores. En esta ocasión, tras estar sin competir desde su histórico bronce en PyeongChang (Corea del Sur), dio una pequeña 'tregua' al resto y se verá obligado a remontar, algo poco común para él en citas continentales.

Y es que desde que iniciase su férreo dominio en el ámbito europeo desde el año 2013, tan solo una vez el bicampeón del mundo no dominó el Corto y siempre llegó al Largo en cabeza. Fue precisamente hace seis años en Zagreb, cuando quedó segundo por detrás del francés Florent Amodio, por apenas un punto, para luego arrollar en el Largo y ganar con claridad su primer oro europeo.

Ahora, la desventaja no es demasiada para el madrileño, a quien seguramente afectó la falta de competición y que no estuvo tan sólido en algunas de sus ejecuciones. Pese a todo, vestido de riguroso negro y bajo los acordes de 'La Malagueña', encandiló al público saliendo el último en competir; sumó 91.84 puntos, lejos de los 107.58 que logró en los pasados Juegos y de su mejor marca, los 109.05 del Mundial de 2017.

El hexacampeón de Europa se quedó aun así cerca del segundo, el ruso Alexander Samarin (91.97), y tampoco demasiado lejos del también ruso Mikhail Kolyada, que sumó 100.49 tras un gran programa y que ahora tendrá la presión de defender su primer lugar ante la amenaza de Fernández; con su 'Hombre de La Mancha', buscará remontar este sábado para tener una despedida dorada y en lo más alto.

BARQUERO Y MAESTU DAN A ESPAÑA OTRO BILLETE

Mientras tanto, el otro representante español, Héctor Alonso, debutó en un Europeo de élite con la trigesimocuarta plaza en ese mismo Programa Corto. El patinador madrileño, de 21 años, tuvo un discreto desempeño al son del 'Show must go on' de Queen y sumó 53.94 puntos.

Además, Barquero y Maestu fueron séptimos en el Libre y así dieron a España el billete para otra pareja en el Europeo de 2020. Habiendo sido novenos en el Corto, con 53.89 puntos, en esta ocasión hicieron 106.27; significó su mejor marca personal del Libre y también acumulada (160.16), batiendo la plusmarca de 159.59 obtenida el pasado noviembre en el Gran Premio NHK Trophy.

La madrileña y el donostiarra, al ritmo de la banda sonora compuesta por Shigeru Umebayashi para la película '2046', dieron una gran imagen en una final cuyo oro fue para los franceses Vanessa James y Morgan Cipres (225.66 ptos.); la plata fue para los rusos Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov (218.82) y el bronce para sus compatriotas Aleksandra Boikova y Dmitrii Kozlovskii (205.28).