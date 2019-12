Javier Fernández: "Todavía estoy en ese trance de adaptación"

Publicado 24/12/2019 15:15:11 CET

El patinador español Javier Fernández, en un ensayo para 'Revolution on Ice'.

El patinador español Javier Fernández, en un ensayo para 'Revolution on Ice'. - JOSÉ A. GÓMEZ

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expatinador español Javier Fernández, bicampeón del mundo y medallista de bronce olímpico, confiesa que "todavía" está "en ese trance de adaptación" al retirarse del deporte profesional, durante un año 2019 que "ha sido una transición" desde que se proclamó campeón de Europa por séptima vez consecutiva hasta dedicarse, ya de pleno, a su espectáculo 'Revolution on Ice' y a otros proyectos similares.

"Ha sido una trayectoria larga. Después de haber dejado de competir, ha sido una transición, un cambio. ¿Qué es lo que he tenido que hacer en este cambio? Pues, de estar durante 22 años entrenando y compitiendo prácticamente solo, a ocuparme de estos proyectos que tengo ahora. Nuevos horarios, nuevo trabajo... Un poco la adaptación de una cosa a otra", comentó Fernández en una entrevista a Europa Press.

"No ha sido fácil, pero tampoco ha sido muy complicado", matiza al respecto. "Todavía estoy en ese trance de adaptación y de sentirme bien con los nuevos horarios, pero lo que no me faltan son ganas y ganas de hacer cosas nuevas", añadió el madrileño, que ya ha dejado muy atrás sus andanzas en el pabellón de La Nevera de Majadahonda (Madrid).

Su atención se centra ahora en 'Revolution on Ice', cuya gira incluye alianzas con importantes ayuntamientos de toda la geografía española y que los días 28 y 29 de diciembre aterrizará en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

En este sentido, el bicampeón del mundo destacó la pista de hielo instalada en la madrileña Plaza de Colón. "Al fin y al cabo, buscamos que la gente conozca que está aquí la pista, a su disposición en estas fechas tan importantes. Nos gustaría que esta pista de hielo fuese un sitio donde los madrileños sepan que pueden patinar, no solo este año, sino también en los años que vienen", afirmaba el expatinador curtido en Canadá.

Acerca de 'Revolution on Ice' y los demás planes que tiene en mente, Fernández admite que tanto él como sus ayudantes están "contentos" por su estabilidad y que "las entradas se están vendiendo bien un año más".

"ES DIFÍCIL OTRO JAVIER, OTRO NADAL, OTRA MIREIA, OTRA CAROLINA..."

"Con ganas de seguir trabajando en estos proyectos, con mucha labor; con mucho trabajo, pero proyectos bonitos. Lo que nos gusta es ver que a la gente le gusta y lo disfruta", subrayó antes de meditar sobre el legado que deja su retirada, así como de la ausencia de alguien que herede su rol estelar en el deporte del hielo español.

"Es difícil. Otro Javier Fernández, otro Rafael Nadal, otra Mireia Belmonte, otra Carolina Marín... Estamos hablando de que solo hay una persona. Todos los años hay un solo campeón del mundo, un solo campeón de Europa, un solo campeón olímpico", reflexionó.

"Llegar allí es complicado, no es un trabajo fácil y hay que buscar muchas cosas. Lo más importante es enseñar a los niños que tienen que trabajar, enseñarles los valores del deporte y una de las cosas también muy importantes es apoyar a nuestros deportistas", aseveró el madrileño.

Para recalcarlo, Fernández recuerda que todos estos deportistas "muchas veces lo pasan mal" en el inicio de sus carreras profesionales. "Muchas veces dejan de entrenar y de competir porque no se lo pueden permitir. Entonces, nosotros también queremos ser una ayuda externa", agregó sin olvidarse de las actuales parejas de danza que forman Oliva Smart junto a Adrià Díaz y Sara Hurtado junto a Kirill Khaliavin.

"LAS PAREJAS DE DANZA NECESITAN MÁS APOYO"

"Las veo muy bien. No sé cuántos años más seguirán en la competición, pero irán año tras año mejorando. Tienen muchísimo talento, son grandes personas, grandes deportistas y a mí me gustaría verles seguir evolucionando", declaró Fernández al respecto.

"Necesitan más apoyo. Sobre todo, una de las parejas prácticamente no tiene apoyo. Es un poco triste saber que tenemos dos parejas en el 'top 10' del mundo y que no puedan pagarse un fisio. Hay mucho trabajo que hacer", lamenta.

Por último, consideró como "dos candidaturas totalmente diferentes" la opción de Pirineus-Barcelona para los Juegos Olímpicos de 2030 y el hipotético plan veraniego de Madrid 2032 que ya ha insinuado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

"Tenemos que ver que nuestro país, en general, albergue unos Juegos. Es algo importante para el deporte nacional; más que para una ciudad o para el deporte individual, es importante para la nación y para seguir evolucionando", concluyó.