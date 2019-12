Joe Rokocoko: "Los All Blacks son un equipo único y especial"

Publicado 24/12/2019 11:20:46 CET

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador de rugby neozelandés Joe Rokocoko recordó que la tradicional 'haka' que realizan antes de los partidos los 'Alla Blacks', es el "legado de un equipo único y especial", que a través de grandes estrellas ya retiradas de la actividad internacional o del deporte se medirán en mayo de 2020 a la selección española.

"Las hakas significan mucho, porque es nuestra cultura, nuestro legado, de donde somos. Es una tradición tribal que se hacía antes de las guerras y en mayo vamos a tener nuestra gran batalla. Es una forma de mostrar nuestro respeto, porque vamos a enfrentarnos a un equipo duro. Cuando la gente venga a ver el partido van a poder experimentarlo. Vamos a llevar al Wanda Metropolitano a un nuevo nivel", explicó el 'All Blacks' en declaraciones a Europa Press.

El ala formará parte de los 'Classic All Black', un equipo formado por grandes estrellas ya retiradas de Nueva Zelanda o que siguen en activo aunque no a nivel internacional, que se medirá el 29 de mayo de 2020 por primera vez al 'XV del León' en el feudo colchonero, en un partido donde parte de los beneficios recaudados con la venta de entradas se destinarán al proyecto 'Rugby libre' que tiene como objetivo promocionar este deporte y sus valores como medio de educación social en colectivos con riesgo de exclusión.

"Es genial que tengamos oportunidades como esta de volver a jugar, para representar a una familia. Siempre decimos que nunca sabemos cuando va a ser el último partido, y este es una oportunidad perfecta de volver a jugar. Además puede venir mi familia conmigo, verme jugar, así que es perfecto para mí", relató el ala.

El jugador ya está retirado de la competición internacional tras participar con los All Blacks en los Mundiales de 2003 y 2007 y vestir su camiseta en 69 ocasiones la camiseta negra, designado por momentos como el heredero del fallecido Jonah Lamu.

"Para mí, el momento más especial con los All Blacks fue el primer día que me puse la camiseta, me acuerdo de eso. Aunque cada vez que me pongo la camiseta negra es especial. Los All Blacks son un equipo único, especial. Allí todo el mundo que juega al rugby quiere jugar en los All Blacks. Nos lo tomamos muy enserio y nos sentimos muy orgullosos de formar parte del equipo", recalcó.

Por su parte, su compañero de equipo Chris Masoe, también confirmado para la visita al Metropolitano, destacó la "importancia" de poder ayudar en la causa benéfica, ya que considera que uno de los valores principales del rugby es "la familia". "Esta es nuestra familia global en este sentido, el mundo", destacó.

"Para nosotros es fundamental poder ayudar en esta causa, para así ayudar a personas menos favorecidas, menos afortunadas que nosotros. Tenemos muchísimas ganas de que comience este partido para ayudar a esta causa", explicó.

El tercera línea, que jugó veinte partidos con el famoso conjunto neozenlandés entre 2005 y 2007, confesó echar "un poco" de menos el rugby, sobre todo a "los compañeros y el entorno". "Éramos como una familia y eso es lo que más se echa en falta", explicó el exjugador.

El neozenlandés consideró "la pasión" como uno de los valores más importantes del rugby en Nueva Zelanda, y "uno de los secretos" de que haya jugadores tan buenos. "Es lo mismo que se aplica en España con el fútbol. Además, el valor de la pasión, propio del rugby, hace que nos guste jugar. Esperamos traer el 29 de mayo esa pasión aquí", concluyó.