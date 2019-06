Joel González: "Tenemos las herramientas para detener los amaños en los partidos"

Publicado 31/05/2019 18:39:54 CET

El taekwondista español ha presentado en la UCAM un avance de su investigación para detectar los fraudes y combatirlos

MURCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El doble medallista olímpico Joel González ha participado este viernes en la Jornada de Investigación y Doctorado 'Ciencia sin Fronteras' organizada por la Universidad Católica de Murcia. En el proceso de realización de su tesis doctoral, Joel ha presentado un póster sobre su investigación con el título 'Las apuestas deportivas pueden ser un indicador clave para la detección de un amaño de partido'.

La piedra angular de su trabajo es la información que brindan las apuestas deportivas para detectar un posible amaño y, concretamente, explica que "la mayor pista es la fluctuación de dinero", según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

En este sentido, señala que "uno de los pilares importantes para determinar si ha habido un amaño de partido o no, viene determinado por las apuestas deportivas. Si en un partido que tiene una valoración previa de 5.000 a 7.000 euros, hay 20.000 euros apostados salta una de las alarmas".

A partir de ahí, afirma que hay que visualizar el encuentro para determinar si se dan acciones que confirmen las sospechas. "En deportes de uno contra uno, es más difícil de detectar, pero cuando son once contra once como en el fútbol se nota más porque son errores más forzados y no todo depende de ti", según González, quien manifiesta que "las apuestas deportivas son muy importantes porque con ellas tenemos la prueba tangible de que se pueda estar cometiendo un delito".

Para combatir este delito es importante contar con la información al instante y la colaboración de las propias casas de apuestas, que "tienen un departamento de riesgo específico", según González. "Ellos están haciendo un negocio y, si hay partidos amañados, son los primeros que pierden dinero y por tanto se involucran con este problema y quieren atajarlo".

"Las leyes deben tener en cuenta que puedes apostar desde España por internet en una casa de apuestas de otro país a un partido amañado en otro lugar del mundo, involucrando a tres países. Eso es lo que está pasando y se puede dar un vacío legal del que se aprovecha mucha gente", ha manifestado.

El caso que ha explotado en España esta semana, por lo que se ha sabido, tenía un funcionamiento clásico en este tipo de tramas. "En muchos casos son pequeñas mafias porque no puede ir una persona a apostar un millón de euros a un partido", declara González, quien explica que "uno apuesta 200, otros 500, otro llama a alguien que esté en el extranjero para que apueste también... Hay una continuidad para evitar que se note mucho".

"Es como si llegas al banco y metes de golpe un millón de euros, lo normal es que te pregunten de dónde ha salido el dinero", explica, y afirma que "ellos juegan con esto. Apostar poco a poco, con muchas cantidades pero no muy grandes". El problema para ellos, añade, es que al final el dinero "deja un rastro y se puede comprobar si todo es consecuencia de un amaño de partido".

"En el caso que ha saltado en España están investigando si es verdad que hay un rastro de dinero y sobre todo si hay un pago por estas acciones que han pasado", subraya.

Con su tesis doctoral, Joel González quiere demostrar que se puede atajar o minimizar el amaño de partidos: "Siempre ha quedado como muy tapado pero nos hemos dado cuenta de que tenemos las herramientas suficientes para ver la corrupción y detener los amaños en los partidos".