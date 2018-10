Jordi Tomàs se proclama subcampeón europeo de Enduro del circuito de motos acuáticas AquaX Pro

Publicado 21/10/2018 16:58:07 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El francés Thomas Favolini (Yamaha) se ha proclamado vencedor en categoría Enduro Pro del circuito europeo de motos acuáticas AquaX Pro en la última prueba, celebrada en las proximidades del Club Nàutic El Balís, por delante del tarraconense Jordi Tomàs (Sea-Doo), subcampeón, mientras que Cristina García (Sea-Doo) ha ganado en Spark Ex en categoría femenina.

Las aguas de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) han acogido la segunda y última jornada de competición. En clase reina, el Enduro Pro, Favolini, Tomàs y el británico Joseph Harvey, campeón en la edición de 2017, partían como favoritos. El galo, con tres puntos de ventaja sobre el español, no falló y terminó el circuito con una renta de 13 puntos.

En 300 AM, se confirmó la victoria final del británico Carl Lofthouse (Kawasaki), que ganó las cuatro pruebas del AquaX Pro, y en 200 AM el campeón europeo fue el francés Mickael Le Gall (Yamaha), que llegaba a El Balís como campeón matemático y que en aguas maresmenses compitió en 300 AM, acabando en un meritorio cuarto puesto.

En Kawasaki 15F, la victoria en El Balís fue para el francés George Blach, segundo en la general del AquaX, en la que se proclamó campeón Yannick Berthelot. En Sprint 4S, el vencedor fue Andrea Guidi (Kawasaki), que se impuso en las cuatro mangas disputadas; en la general, el título se lo adjudicó el francés Jeremy Vohlgemouth (Kawasaki).

En la categoría Sprint Pro-Am Ski 2 venció el francés Maime Faisy (Kawasaki), por delante del británico Simon Gil (Kawasaki) y del español Pedro de la Torre (Yamaha). En Junior se impuso el británico Jack Wells y segundo fue el español Esteban Díaz, ambos a bordo de motos Kawasaki.

En Spark Ex, la categoría femenina, Cristina García se proclamó vencedora en El Balís, seguida de las francesas Melody Lattes (Sea-Doo) y Cyrielle Bramm (Sea-Doo). En Pro-Am Spark, ganó el alemán Philip Salobir (Sea-Doo) y segundo fue el español Carlos Villar (Yamaha).