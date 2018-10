Jorge Prado: "Cuando esté preparado daré el salto a la categoría 'reina'"

Publicado 01/10/2018 17:47:12 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Prado, que este domingo se proclamó campeón del mundo de la categoría MX2 del motocross, consideró "un logro muy importante" esta victoria tras haber pasado "años de sufrimiento y mucho esfuerzo", y mientras que se ve "preparado" para defender título el año que viene, aún no se siente así para dar "el salto grande" que significa pasar a la categoría 'reina' (MX1) de su deporte.

"La verdad es que empecé desde muy pequeño y la progresión ha sido siempre muy buena y conseguir este título fue un logro muy importante para mí y mi familia que tuvimos que irnos a vivir a Bélgica y tuvimos esos años de sufrimiento y mucho esfuerzo, así que contentísimo", expresó Prado tras ser recibido en el Consejo Superior de Deportes (CSD) por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la presidenta del Consejo, María José Rienda, junto al ciclista Alejandro Valverde y la piloto Ana Carrasco, también campeones del mundo este fin de semana.

El gallego celebró el haber ganado el título oficialmente con una victoria "justo en la última prueba" de este domingo en Imola (Italia), aunque ya lo era virtual tras el anuncio de su principal rival, el letón Paul Jonass, de que no correría para pasar por el quirófano. "Ganar y proclamarme campeón del mundo el mismo día fue la mejor manera posible", indicó.

De todos modos, el lucense recordó que este se complicó porque "dos meses antes de empezar" tuvo una lesión de codo y no pudo empezar a "montar hasta dos semanas antes del Mundial". "Empezamos bastante retrasados y poco a poco fuimos rascando puntos y mitad de temporada me puse primero. A partir de ahí fui ganando todas la pruebas, pero ha sido una temporada muy dura, intensa, con muchas carreras", aseguró.

"A lo mejor tengo un poco más de presión al principio, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Creo que podemos conseguir el título si entrenamos fuerte y hacemos una buena preparación estaré preparad para conseguir el objetivo", advirtió Prado de cara al 2019. "Por ahora me quedo en MX2, el siguiente salto es muy grande y no estoy preparado. Cuando lo esté, daré el salto a la categoría 'reina'", añadió sobre el futuro, reconociendo que recibió felicitaciones de "ídolos" como los hermanos Márquez, Maverick Viñales o Dani Pedrosa. "Eso me hizo muy feliz", confesó.